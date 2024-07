Sandra Bullock zeigt frischen Teint nach Dermatologenbesuch

Ist Sandra Bullock (59) da etwa auf Schönheitsmission unterwegs? Am vergangenen Samstag wurde die Schauspielerin in Los Angeles beim Verlassen einer Dermatologenpraxis von Paparazzi erwischt: Sandra sah erfrischt und glücklich aus, als sie in einem legeren Outfit, bestehend aus einer lässigen cremefarbenen Hose, einem weißen Leinen-Shirt und einer passenden Strickjacke, die Straße entlang schlenderte. Bei den Bildern, die Daily Mail vorliegen, könnte man den Eindruck haben, Sandra hätte sich an diesem Tag etwas gönnen wollen – ihre Einkaufstüten verraten, dass sie den Termin direkt mit einem kleinen Shoppingtrip verbunden hat.

Mit diesen Bildern könnte die 59-Jährige mal wieder die Gerüchteküche anheizen: Bereits bei der Oscarverleihung im Jahr 2018 führten ihre plötzlich deutlich volleren Wangen zu einer Menge Spekulationen. Viele schienen sich sicher, dass da ein kosmetischer Eingriff dahinter stecken würde. Die The Blind Side-Darstellerin wies diese aber in einem Interview mit InStyle vehement zurück: "Bei der Oscarverleihung war ich krank und hatte eine Allergie." Weiter erklärte sie: "Ich habe mir gesagt: 'Ich gehe da einfach hin. Das gehört zu meinem Job und ich bin froh, dort zu sein.'" Am nächsten Tag habe es dann geheißen, sie hätte sich "Wangenfüller und Implantate" machen lassen.

So ganz abgeneigt gegenüber Beauty-Eingriffen scheint die zweifache Mama aber nicht zu sein: Im März dieses Jahres wurde sie gemeinsam mit ihren Freundinnen Jennifer Aniston (55) und Amanda Anka beim Verlassen eines bekannten Zentrums für Schönheitschirurgie in Connecticut gesichtet. Diese Klinik ist spezialisiert auf Gesichtsoperationen, bietet aber auch Botox und Kybella an. Was genau die Promi-Damen dort gemacht haben, war jedenfalls auf den ersten Blick nicht zu erkennen.

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston und Sandra Bullock im Januar 2020

