"Schutzengel": Shannen Dohertys (†53) Ex-Mann trauert um sie

Shannen Doherty (✝53) erlag am vergangenen Wochenende ihrer Krebserkrankung. Nun meldet sich der trauernde Ex-Mann des Serienstars zu Wort. Shannen und Ashley Hamilton (49) waren in den 90er-Jahren für kurze Zeit liiert. "Zu sehen, wie sie diese schreckliche Krankheit mit einem solchen Stoizismus bekämpfte, war für viele inspirierend, aber für mich noch mehr, da ich selbst Krebs überlebt habe", schildert der Schauspieler gegenüber TMZ. Er resümiert: "Die Welt hat eine freigeistige Seele verloren, und mein Herz schmerzt für sie und für alle, die sie liebten. Möge sie in Frieden ruhen."

Obwohl die Ehe von Shannen und Ashley nur rund ein Jahr hielt, sei ihre Bindung eine ganz besondere gewesen. "Shannen war nicht nur meine Frau, sie war mein Schutzengel. Auch wenn die Dinge nicht immer so laufen, wie wir es uns erhoffen, stand sie in einigen meiner dunkelsten Zeiten an meiner Seite. Meine Liebe und Bewunderung für sie währte viel länger als unsere kurze Ehe", schwärmt er. Trotz seiner Anteilnahme habe er während ihres Kampfes mit dem Krebs nicht den Kontakt mit der Charmed-Darstellerin gesucht – eine Tatsache, die er heute sehr bereut.

2015 war bei Shannen erstmals Brustkrebs diagnostiziert worden. Trotz zahlreicher verschiedener Therapien kehrte der Krebs in den kommenden Jahren immer wieder zurück. Am vergangenen Samstag fand ihr Kampf ein trauriges Ende. Ihre letzten Momente soll sie umgeben von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie verbracht haben, wie ihre Pressesprecherin gegenüber People bekannt gab.

Getty Images Ashley Hamilton, Schauspieler

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

