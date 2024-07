Statement: Die Schauspielerin Shannen Doherty (53) ist tot

Es gibt traurige Nachrichten aus den USA: Die Schauspielerin Shannen Doherty (✝53) ist im Alter von nur 53 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben. Das bestätigt die langjährige Pressesprecherin der Charmed-Darstellerin gegenüber People. "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat", trauert die Angestellte des Beverly Hills, 90210-Stars.

Die Publizistin gibt in ihrem Statement weitere rührende Details preis. Shannen sei während ihrer letzten Momente "von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie" umgeben gewesen. Außerdem erklärt die Mitarbeiterin abschließend: "Die Familie bittet um ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit, damit sie in Ruhe trauern kann."

Shannen kämpfte vor ihrem Tod jahrelang gegen den Krebs. 2015 wurde bei der Schauspielerin erstmals Brustkrebs festgestellt. Seither durchlief sie mehrere Therapien, der Krebs kehrte jedoch immer wieder zurück. Im Laufe der Jahre zeigte sich die US-Amerikanerin immer wieder optimistisch und kämpferisch. Im vergangenen Jahr betonte sie beispielsweise gegenüber People: "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de