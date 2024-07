Geburt von Mola Adebisi und Adelinas Baby wurde verschoben!

Mola Adebisi (51) und Adelina Zilai müssen sich wohl noch länger als geplant gedulden, bis sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Eigentlich sollte der Termin zur Einleitung der Geburt am Montag stattfinden. Daraus wurde jedoch nichts, wie Adelina ihren Followern auf Instagram mitteilt. In einer Story verkündet die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin zunächst: "Mein Baby ist noch im Bauch." Dazu postet sie auch einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform, der die Eltern in spe bei ihrem Aufenthalt im Krankenhaus zeigt. In der Bildbeschreibung verrät die Internetbekanntheit auch den Grund für die Verzögerung. "Gescheitert ist es, da kein Bett frei war", schreibt Adelina und fügt hinzu: "Morgen der zweite Versuch. Wir halten euch auf dem Laufenden und hoffen und beten, dass unser Engel bald kommt."

Beunruhigen lassen sich die beiden von dem ungeplanten Aufschub jedoch nicht. "Wir sind sehr gechillt", betont Adelina unter ihrem Post. Sie seien allerdings sehr gespannt, "wie gut und wie schnell" die werdende Mutter auf die Einleitung reagiert. Mola scheint jedenfalls mehr als bereit dafür zu sein, seinen Sohnemann mit nach Hause zu nehmen. Auf einem der Schnappschüsse aus der Klinik grinst der Moderator stolz in die Kamera, während er bereits eine Babytrage mit dem Schriftzug "Daddy" um seine Brust geschnallt hat.

Seit der Geburtstermin immer näher rückt, lässt Mola seine Liebste kaum noch aus den Augen. Noch vor wenigen Tagen reiste Mola für seinen Job zum Butzbach-Open-Air, zu dem er seine hochschwangere Frau schlichtweg mitnahm. Im Interview mit RTL plauderte der 51-Jährige aus, dass er die Geburt auf keinen Fall verpassen möchte: "Nicht, dass ich dann irgendwie auf der Bühne bin und nicht schnell genug dahin komme, wo sie ist. Daher ist es besser, wenn sie bei mir ist."

