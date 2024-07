Wegen Krebs: Kylie Minogue hat unerfüllten Kinderwunsch

Kylie Minogue (56) spricht über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Bei der Sängerin wurde 2005 Brustkrebs diagnostiziert, den sie nach diversen Behandlungen aber besiegte. Dennoch forderte die Krankheit ihren Tribut. "Ich war 36, als ich meine Diagnose erhielt. Realistisch betrachtet ist das dann ja schon ziemlich spät", erklärt sie im Gespräch mit The Sunday Times Style und ergänzt: "Und obwohl das damals nicht auf meiner Agenda stand, hat es alles verändert. Natürlich möchte ich nicht weiter darauf eingehen, aber ich frage mich, wie das gewesen wäre. Jeder wird sagen, es gibt Möglichkeiten, aber ich weiß es nicht. Ich bin jetzt 56 und fühle mich mit meinem Leben wohler."

Und obwohl die "Can’t Get You Out of My Head"-Sängerin offensichtlich mit dem unerfüllten Kinderwunsch hadert, versucht sie, optimistisch zu bleiben: "Ich kann nicht sagen, dass ich nichts bereue, aber es wäre sehr schwer für mich, weiterzumachen, wenn ich das als Bedauern einstufen würde, also muss ich so philosophisch wie möglich damit umgehen. Man muss akzeptieren, wo man steht, und weitermachen."

Derzeit geht Kylie alleine durchs Leben. Vergangenes Jahr wurde die Trennung von ihrem Partner Paul Solomons bekannt. Die Beziehung scheiterte aufgrund der großen räumlichen Distanz. Mit dem Singledasein hadert die Australierin jedoch nicht, wie sie im Gespräch mit Augsburger Allgemeine klarstellte: "Ich fokussiere mich gerade auf mich selbst und mir fehlt nichts." Ihre Zeit nutzt sie, um sich auf sich selbst zu konzentrieren: "Ich habe in meinem Leben einige Hindernisse überwunden und befinde mich auf einer Reise, auf der ich mich kontinuierlich reflektiere und immer besser selbst kennenlerne."

Kylie Minogue bei der Echo-Verleihung 2018

Kylie Minogue, Sängerin

