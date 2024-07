Mit neuer Freundin: "Make Love, Fake Love"-Xander wird Papa

Überraschende Baby-News! Xander Stephinger und seine neue Freundin Lilly erwarten ein Kind. Das verkünden die beiden nun auf Instagram. "Kleines Wunder und großes Glück. Wir freuen uns so sehr, wenn wir dich kennenlernen dürfen", kommentieren sie eine niedliche Fotoreihe und ergänzen: "Wir teilen dieses Glück mit euch und sind sichtlich erleichtert, kein Geheimnis mehr daraus machen zu müssen." Eine Aufnahme zeigt die beiden Arm in Arm – die werdende Mama hält dabei stolz ein Ultraschallbild in die Kamera. Auf dem anderen Foto präsentiert die Tattoo-Liebhaberin ihren Babybauch sowie einen positiven Schwangerschaftstest.

Die Schwangere richtet jedoch auch ernste Worte an die Follower. "Ich appelliere nur an eure Vernunft, es geht hier um unser ungeborenes Baby... Achtet auf eure Kommentare", bittet sie ihre Community und betont: "Ich weiß, dass viele hier nicht auf unserer Seite sind und das ist auch völlig okay, du brauchst mich nicht mögen, du brauchst meinen Freund nicht mögen, aber lass unser Baby da raus. […] Hab' einfach Respekt."

Erst vor Kurzem stand Xander für die TV-Show Make Love, Fake Love vor der Kamera. In der Sendung betrog er seine Freundin Lisa Postel mit Antonia Hemmer (24). Und obwohl die Bauer sucht Frau-Bekanntheit sich im Finale für den Münchner entschieden hatte, wurde aus den beiden kein Paar. Danach versuchten es Xander und seine Ex-Freundin Lisa kurzzeitig wieder miteinander. Die Beziehung scheiterte jedoch erneut und Ende Mai machte der Fußballfan dann seine Liebe zu Lilly publik.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephinger und seine Freundin Lilly

Anzeige Anzeige

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Xander und seine neue Freundin ein Kind erwarten? Ja total! Nee, ich habe das schon kommen sehen… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de