So herzlich gratulieren William und Kate Königin Camilla

Im Palast gibt es Grund zum Feiern: Königin Camilla wird 77 Jahre alt. Dazu gibt es nicht nur einen Geburtstagsgruß vom Palast. Auch Prinz William (42) und seine Frau Prinzessin Kate (42) lassen es sich nicht nehmen, der Frau von König Charles (75) herzliche Grüße zu senden. In der Instagram-Story des gemeinsamen Accounts der beiden teilen sie ein Bild, das Camilla auf einer Gartenbank mit einem Korb voller Blumen zeigt. Die Königsgemahlin strahlt über das ganze Gesicht. "Wir wünschen Ihrer Majestät alles Gute zum Geburtstag", lauten die Worte unter dem Post. Eine warmherzige Gratulation, über die sich das Geburtstagskind sicher gefreut haben wird.

Natürlich hinterlässt auch Camillas Gatte Charles seiner Liebsten einen Geburtstagsgruß im Netz. Auf X widmet er ihr nicht nur einen Post – ein kurzes Video zeigt, wie eine Gruppe Kinder der Königin ein Ständchen zum Geburtstag singt. Es folgt ein Foto, auf dem sie in königlichem Blau vor einer malerischen Kulisse aus Meer und Küste lächelnd auf einem Balkon steht. "Die Geburtstagsfeier startete gestern früh in Guernsey", steht unter dem Video geschrieben. Auf der Insel vor der französischen Küste waren Camilla und Charles einen Tag zuvor zu Besuch. Von den Kindern gab es zusätzlich noch ein frühes Geschenk: Sie überreichten Camilla ein Plakat mit selbst geschriebenen Botschaften.

Dass vor allem William und Kate Camilla so liebevoll gratulieren, zeigt, wie innig die Beziehung der Familie ist. Nachdem sowohl Kate als auch Charles in den vergangenen Monaten ihren Fokus auf die Genesung von einer Krebserkrankung gelegt hatten, zeigten Camilla und William sich oft ohne ihre Ehepartner – dafür aber Seite an Seite. Das soll die Bindung zwischen Stiefmutter und Stiefsohn gestärkt haben. "Die jüngsten Events haben Prinz William und Königin Camilla offensichtlich nähergebracht. Während der König und die Prinzessin sich erholen, müssen sie sich um die Krone kümmern", erklärte Expertin Jennie Bond gegenüber OK!.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla auf Guernsey, Juli 2024

Getty Images Prinz William und Camilla

