Kim Kardashians Sohn leidet an der Weißfleckenkrankheit!

Auch wenn ihr meist makelloser Auftritt es nicht vermuten lässt, leidet Kim Kardashian (43) bereits seit vielen Jahren an Schuppenflechte. In einer aktuellen Folge des Podcasts "She MD" erzählt die Unternehmerin, dass auch ihr Sohn mit einer Hautkrankheit zu kämpfen hat: "Ich habe es von meiner Mutter geerbt und in einer anderen Form an meinen Sohn weitergegeben." Demnach leide ihr Sprössling an Vitiligo – einer Pigmentstörung der Haut, die umgangssprachlich unter dem Namen Weißfleckenkrankheit bekannt ist.

Welcher ihrer beiden Söhne daran erkrankt ist, verrät die 43-Jährige nicht. Allerdings habe sie die Beschwerden ihres Kleinen "unter Kontrolle". Vor der Diagnose des Sprösslings habe sie nicht wirklich etwas über die Krankheit gewusst. "Aber es war ein Segen, darüber zu lernen und herauszufinden, woher es kommt und dass es vererbbar ist", betont die Skims-Gründerin. Dasselbe gelte auch für ihre eigene Hauterkrankung. Auch dort habe sich Kim lange eingelesen und damit auseinandergesetzt – inzwischen bekämpfe sie die Symptome an ihrem Ursprung: "Ich habe spezielle Kräuter [...], eine sechswöchige Selleriesaftdiät, jede aktuelle Creme, jede Seife von natürlich bis unnatürlich ausprobiert." Auch von dieser chronischen Erbkrankheit sei ihr Nachwuchs nicht verschont geblieben: In dem Gespräch erwähnt sie, dass sie bereits Auswirkungen der Psoriasis bei ihren Kindern entdeckt habe.

Die Kardashian Schwester spricht schon lange offen über ihre Hautkrankheit. Bei Psoriasis, besser bekannt als Schuppenflechte, handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die sich in roten Flecken, schuppiger Haut und starkem Juckreiz äußert. Bereits vor einigen Jahren teilte sie ein Bild im Netz, auf dem sich die Ekzeme deutlich sichtbar über ihre Beine ausgebreitet hatten. "Ich habe gelernt, mit meiner Psoriasis zu leben und mich nicht dadurch verunsichern zu lassen", schrieb die damals 38-Jährige zu einem Beitrag auf X.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Chicago, Saint und Psalm

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

