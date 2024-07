Besondere Skills: Prinz William und Kate suchen Assistenten!

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) brauchen Unterstützung. Die zwei Royals halten Ausschau nach einem neuen Assistenten für den Kensington Palace. Auf dem Jobportal Royal Vacancies bietet die britische Krone deshalb eine Stelle als Helfer des Paares an. Der Aufgabenbereich ist durchaus interessant: "Der Assistent wird die Planung und Durchführung der meisten öffentlichen Auftritte des Prinzen in Wales, Schottland und Nordirland leiten." Allerdings haben die Adeligen ziemlich hohe Ansprüche. "Die Beherrschung der walisischen Sprache in Wort und Schrift ist unerlässlich", heißt es in der Jobbeschreibung.

Wales ist für William ein ganz wichtiger Ort. Erst vor wenigen Tagen hielt König Charles (75) eine Rede zum 25-jährigen Jubiläum des walisischen Parlaments. Dabei erklärte er: "Es hat mich sehr gefreut zu sehen, wie die Beziehung meines Sohnes zu diesem besonderen Land weitergeht, und ich bin erst diese Woche nach Anglesey zurückgekehrt, ein Ort, von dem ich weiß, dass er ihm so viel bedeutet." Auf der schnuckeligen Insel lebten der Thronfolger und seine Frau zwischen 2010 und 2013.

Obwohl die Royals viele Mitarbeiter haben, gibt es einige Aufgaben, die sie selbst übernehmen. William soll es besonders wichtig sein, sich höchstpersönlich um seine krebskranke Frau zu kümmern. Das bestätigte auch ein Insider gegenüber OK!. "Er hat eine Menge Verantwortung auf sich genommen und außerdem scheint er Spaß daran zu haben. Kate hat die Veränderung gesehen und sie ist wirklich gerührt von all dem, was er tut. Nicht nur für sie, sondern auch für die Kinder", war sich der Informant sicher.

Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Kate bei Wimbledon 2023

