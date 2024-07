Stolzer Papa: König Charles ehrt Prinz William in einer Rede

König Charles (75) trug den Titel Fürst von Wales ganze 63 Jahre, bis zu seiner Krönung im Jahr 2022. Danach gab er ihn, wie es die Tradition so will, an seinen ältesten Sohn Prinz William (42) weiter. Bei einer Rede anlässlich des 25-jährigen Bestehens des walisischen Parlaments verleiht er nun seinem Stolz Ausdruck, dass der Thronfolger den lieb gewonnenen Titel mit Würde trägt. "Es hat mich sehr gefreut zu sehen, wie die Beziehung meines Sohnes zu diesem besonderen Land weitergeht, und ich bin erst diese Woche nach Anglesey zurückgekehrt, ein Ort, von dem ich weiß, dass er ihm so viel bedeutet", betont Charles laut Hello! in seiner Rede. Auf Anglesey, einer kleinen Insel vor der Nordwestküste des Festlandes, lebte William zwischen 2010 und 2013 gemeinsam mit seiner Gattin Prinzessin Kate (42).

Ob sich in dieser süßen Geste auch eine kleine Spitze gegen Prinz Harry (39) versteckt? Der jüngere Sohn des Monarchen trägt den Titel Fürst von Sussex – und im Gegensatz zu seinen Militärtiteln musste er diesen auch nicht ablegen, als er und Herzogin Meghan (42) 2020 von ihren royalen Ämtern zurücktraten. Glücklich soll die Königsfamilie jedoch nicht darüber sein, womit der Titel nun in Verbindung gebracht wird. Laut Mirror heißt die Devise derzeit "ignorieren und einfach machen lassen" – ein Entzug könnte unfreundlich wirken. "Das Letzte, was sie wollen, ist, den abtrünnigen Royals noch etwas zu geben, worüber sie sich beschweren können. William und sein Vater wissen, dass Meghan und Harry auch ohne ihre royalen Titel weiterhin durch die Welt reisen würden, als wären sie Royals", erklärt Adelsexperte Tom Quinn.

Doch trotz allem bösen Blut, das Charles und Harry unterstellt wird, soll der Monarch auch jede Menge Reue empfinden, was die zerrüttete Beziehung zu seinem Sohn angeht. "Die Familie war dem König schon immer wichtig. Er erinnert sich an seine eigene, etwas zersplitterte Kindheit, da seine Eltern immer damit beschäftigt waren, ihre Pflicht zu erfüllen", meint die Royal-Autorin Ingrid Seward gegenüber OK! Magazine. Charles sei besonders traurig, dass er zu seinen Enkeln Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) kaum eine Beziehung habe aufbauen können.

Getty Images Prinz William, König Charles und Prinz Harry im September 2022

Tim Rooke/SIPA König Charles III., 2024

