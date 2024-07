Familien von Tom Holland und Zendaya unterstützen ihre Liebe

Seit 2021 sind Tom Holland (28) und Zendaya (27) offiziell in einer Beziehung. Obwohl sie die Details ihrer Beziehung zum Großteil aus den Medien heraushalten, gelten sie als eines der Traumpärchen Hollywoods. Ein Insider verrät jetzt gegenüber Us Weekly ein neues Detail zu der prominenten Liebe. "Ihre Familien stehen vollkommen hinter den beiden. Sie finden, [Tom und Zendaya] passen perfekt zusammen", gibt die Quelle preis. Der Informant ist sich außerdem sicher, dass die beiden Schauspieler es extrem ernst mit ihrer Liebe zueinander meinen. "Sie waren erst beste Freunde, deshalb ist ihre Beziehung felsenfest", beteuert der Insider.

Zu Beginn ihrer Beziehung ließen Tom und Zendaya das verliebte Pärchen nur in ihrer Freizeit heraushängen. Dieses Jahr hatten sie ihre Fans allerdings gleich mehrfach überrascht, indem sie bei mehreren Gelegenheiten in Interviews oder bei Events voneinander sprachen. In einem Interview mit Buzzfeed im Rahmen der Promo-Tour für den Film Dune hatte Zendaya zum Beispiel geschwärmt: "Im Cast haben alle ihre eigene Art von Charisma. Aber für mich persönlich hat jemand, der nicht im Film mitspielt, die größte Wirkung in der Art und Weise und das ist Herr Tom Holland."

Zuletzt wurden die beiden in London gesehen, wo Tom für das Duke of York's Theatre auf der Bühne stand, denn er gab den Romeo in "Romeo & Julia". Im Moment ist es allerdings still um die zwei Turteltauben. Ob das Filmstarpaar bald den nächsten Schritt gehen wird? Ein Insider war sich Anfang April dieses Jahres noch sicher, dass das Thema definitiv zur Realität der beiden gehört. Laut seinem Interview mit People hätten sie bereits darüber gesprochen, doch bisher haben sich weder Tom noch Zendaya selbst dazu geäußert.

