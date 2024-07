Antonia Elena ist nicht mehr mit ihrem Partner zusammen!

Antonia Elena wurde von ihren Fans immer wieder gefragt, wie es ihr mit ihrem Partner geht, den sie gewissenhaft aus der Öffentlichkeit fernhielt. Doch offenbar waren diese Fragen ein regelrechter Trigger für die Influencerin – bei Instagram meldet sie sich jetzt zu dem Thema zu Wort. "Es verletzt mich jedes Mal, deswegen möchte ich da einmal zu Stellung nehmen. [...] Da ist etwas passiert, was mich sehr enttäuscht hat und deswegen können Noah und ich uns keine Zukunft mit diesem Mann vorstellen, und dabei will ich es auch einfach belassen", erklärt die Mutter eines Sohnes. Die ständigen Fragen seien für sie so, als bohre man in einer offenen Wunde. Aber es gehe ihr gut: "Ich habe das mittlerweile auch verarbeitet, so gut es geht."

Dass Antonia wieder verliebt ist, machte sie im Juni öffentlich – der Netzstar hatte Fotos mit einem geheimnisvollen Mann gepostet. Um wen es sich dabei handelte, wollte sie nicht verraten. Ihren Neuen nannte sie nur Mr. X. Das änderte sich jedoch nur wenige Tage danach in ihrem Podcast, und das nur, weil sie sich verplapperte. "Andy hat zu mir heute Morgen auch schon gesagt... Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt", erzählte sie in "KRÜMELTALK – Chaos trifft Herz" und fügte außerdem hinzu: "Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich."

Bevor Antonia ihre Beziehung mit Andy einging, war sie mit dem Fitness-Influencer Christian Wolf zusammen. Zusammen sind sie die Eltern des kleinen Noah. Doch ihre Liebe zerbrach noch vor der Geburt des gemeinsamen Sohnes. Christian ist mittlerweile mit seiner neuen Partnerin Romina Palm (25) glücklich. Das Verhältnis des Ex-Paares schien anfänglich ein wenig angespannt zu sein, aber nun herrscht Frieden, so der Unternehmer. "Es ist schön, zu lesen, dass ihr es gut auffasst, dass zwischen Toni und mir alles entspannt ist", betonte er im Netz.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

