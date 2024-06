Komisch? Christian Wolf und Ex Antonia verstehen sich gut!

Noch vor der Geburt ihres Sohnes Noah trennten sich Antonia Elena und Christian Wolf. Aber auch wenn die Beziehung der beiden nicht funktionierte – zwischen den frischgebackenen Eltern scheint alles in Ordnung zu sein, wie sie auf Instagram schon öfter zu verstehen gaben. Der Fitnesstrainer und die Influencerin waren sich jedoch unsicher, wie das gute Verhältnis der beiden in der Öffentlichkeit ankommt. "Es ist schön, zu lesen, dass ihr es gut auffasst, dass zwischen Toni und mir alles entspannt ist. Es ist schon länger so, aber wir waren uns auch nicht sicher, wie es aufgefasst wird, wenn wir das zeigen", erklärt Christian in seiner Story, in der er auf viele positive Nachrichten seiner Follower reagiert. Es hätten sich teilweise "Lager" gebildet – die entweder auf Antonias oder seiner Seite standen – fügt er hinzu und setzt ein "ernsthaft" sowie einen lachenden Smiley in Klammern dahinter.

Und wie anhand der Nachrichten der Fans zu erkennen ist, scheinen diese wirklich sehr gelassen zu sein, was Christian und Antonia angeht. "Ach wie schön das ist, dass ihr euch so versteht. Könnte heulen vor Freude", schreibt beispielsweise ein Nutzer. Dem schließen sich weitere User an: "Respekt an euch beide. Noah hat echt Glück mit seinen Eltern" und "Schön, euch zusammen in so lockerer Atmosphäre zu sehen. Noah wird das sicher auch spüren" lauten andere Kommentare, die der Unternehmer auf Social Media preisgibt.

Das Verhältnis des Ex-Paares schien vor allem nach der Geburt ihres Kindes ein Thema zu sein, das Follower brennend interessierte. Daher äußerte sich Christian bereits in der Vergangenheit dazu und offenbarte: "Ich habe das Gefühl, dass wir seit der Geburt von Noah eine sehr gute Ebene gefunden haben. Weil wir wissen, dass es durch ihn einfach eine so wichtige Sache gibt, die über allem steht und unsere Aufgabe ist." Dem konnte sich Antonia in ihrer eigenen Story anschließen. "Wir kommen miteinander klar und machen es als Eltern so gut wir können für Noah", erläuterte sie und fügte hinzu, dass Christian seinen Sohn so oft es geht besuchen wolle.

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

