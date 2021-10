Ob die Bachelor in Paradise-Männer an Karina Wagners (25) Wunschkandidaten rankommen? Am vergangenen Wochenende flimmerte die erste Folge der Restekuppelshow über die TV-Bildschirme – und die ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmer liefen bereits auf Hochtouren: Es wurde geflirtet, gekuschelt und sogar geknutscht. Karina scheint derzeit großes Interesse an Brian Dwyer zu haben – und das, obwohl sie Promiflash vorab verriet, auf ganz andere Kerle gehofft zu haben.

Eigentlich habe sich die Lüneburgerin zwar hauptsächlich gewünscht, dass die Jungs Stimmung ins Paradies bringen – ein paar konkrete Hoffnungen hatte sie aber doch. "Ich fand Andrej Mangold und David Friedrich immer sehr interessant!", plauderte sie im Gespräch mit Promiflash aus. Während der Ex-Bachelor tatsächlich Single ist, ist der Musiker mittlerweile aber wieder vergeben. Karina sei zusätzlich auch Humor wichtig – davon muss ein potenzieller Mann an ihrer Seite also viel mitbringen. Doch gab es auch jemanden, auf den sie in der Villa gar nicht gern getroffen hätte? Nein: "Es gibt niemanden, den ich mir nicht gewünscht hätte."

Trotzdem musste sich die Brünette in Folge eins bereits einer etwas unangenehmen Situation stellen: Sie traf auf Moritz Breuninger (32), mit dem schon vor der Show etwas gelaufen war. Dass auch Vorgeschichten vor der Kamera thematisiert werden, findet sie aber nicht so tragisch. "Man will ja auch so etwas wissen, wenn man da jemanden kennenlernt. Um auch nachvollziehen zu können, warum sich manche Personen anders gegenüber verhalten", erklärte die Beauty aus der Bachelor-Staffel mit Niko Griesert (31).

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Anzeige

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich, TV-Star

Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Karina Wagner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de