Heinz Hoenigs Gesundheitszustand hat sich verschlechtert

Seit einigen Monaten kämpft Heinz Hoenig (72) in einem Berliner Krankenhaus ums Überleben. Seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) ist seither alleine mit den zwei gemeinsamen Kindern und kümmert sich trotz dessen rührend um den Schauspieler. Bei "Punkt 6" spricht Annika über Heinz' derzeitigen Gesundheitszustand und verrät: Der Zustand des "Das Boot"-Darstellers hat sich in der Nacht auf Samstag rapide verschlechtert. "Wenn man ein paar Tage hatte, wo man den Eindruck hat, es geht vorwärts, dann kommt wieder etwas, was einen nach hinten wirft, das muss man dann erst mal schlucken", gibt sie sichtlich geknickt in der Morningshow zu.

Doch trotz düsterer Aussichten gibt die 39-Jährige nicht auf. Bis zu sechs Stunden täglich verbringt die Blondine am Krankenhausbett des Schauspielers, macht mit ihm Krankengymnastik und bietet ihm vor allem einen großen mentalen Rückhalt. Damit sie diese Zeit aufbringen kann, sind sie und ihre beste Freundin Carmen mit den beiden Kindern aus dem Harz nach Berlin umgezogen. Die beiden Frauen sowie Heinz und Annikas gemeinsame Kinder leben in einer Einzimmerwohnung in der Hauptstadt, um Heinz in dieser schweren Zeit so nah wie möglich sein zu können.

Im April musste der Schauspieler aufgrund einer bakteriellen Entzündung notoperiert und ins Koma versetzt werden. Als er stabil genug war, wurde dem Schauspieler die Speiseröhre entfernt. Da sich sein Zustand danach wieder zunehmend verschlechtert hatte, musste Heinz erst vor wenigen Wochen erneut ins Koma versetzt werden. Mittlerweile ist er zwar wieder bei Bewusstsein, jedoch weiterhin zu schwach, sich der zweiten lebensrettenden Operation an der Aorta zu unterziehen.

ActionPress Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

ActionPress Heinz Hoenig, Schauspieler

