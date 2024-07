Heinz Hoenigs Frau Annika teilt Einblicke aus der Klinik

"Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen" – mit diesem Auszug eines romantischen Songs betitelt Annika Kärsten-Hoenig (39) ein Video in ihrer Instagram-Story. Die Aufnahme zeigt, wie sie im Krankenhaus ihren Ehemann Heinz Hoenig (72) bei der Krankengymnastik unterstützt und ihm bei verschiedenen Mobilisationsübungen hilft. Liebevoll und aufmunternd lächelt sie dem Schauspieler dabei zu – sein Gesicht ist durch Pixel verdeckt.

Annikas Leben gleicht momentan wohl einem Balanceakt: Während sie so oft wie nur möglich bei ihrem Mann im Krankenhaus ist, kümmert sie sich auch um die beiden gemeinsamen Söhne. Ende vergangenen Monats gab es für die ganze Familie dann einen kleinen Lichtblick: Der Familienvater durfte die Intensivstation für einen Besuch im Freien verlassen. Wie Bild berichtete, wurde die 39-Jährige dieses Mal nicht nur von dem der dreijährigen Juliano begleitet – auch der kleine Jianni durfte mit zur Klinik kommen. Es war das erste Mal nach zwei Monaten, dass Heinz seinen jüngsten Sohn wieder sah! Laut dem Medium sei es ein berührender Moment zwischen Vater und Sohn gewesen – der Einjährige habe die Hand seines Papas gar nicht mehr losgelassen.

Die Unterstützung seiner Familie kann Heinz gut gebrauchen: Der Gesundheitszustand des ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten ist nach wie vor kritisch. Nachdem er sich bereits einer Operation an der Speiseröhre unterzogen hat, steht der lebenswichtige Eingriff an seiner Aorta noch aus. Da sich sein Zustand in letzter Zeit verschlechtert hatte, musste der Familienvater ins künstliche Koma gelegt werden. Inzwischen ist er daraus wieder erwacht – aber noch nicht stabil genug für die OP am Herzen. "Er wird weiterhin künstlich beatmet, das bleibt auch noch eine Weile so", erklärte seine Managerin gegenüber dem Blatt.

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

ActionPress Heinz Hoenig, Schauspieler

