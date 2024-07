Droht eine Frühgeburt? Laura Maria Rypa ist im Krankenhaus

Laura Maria Rypa (28) meldet sich mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei ihren Instagram-Followern. Nach den schwierigen vergangenen Tagen ist die Verlobte von Pietro Lombardi (32) wieder im Krankenhaus. "Ich bin tatsächlich seit gestern im Krankenhaus und war einfach zu erschöpft, mich zu melden", schreibt Laura in ihrer Story zu einem Foto von ihrem Babybauch im Krankenhausbett und fügt hinzu: "Leider sind einige Komplikationen aufgetreten, es ist derselbe Fall wie bei Leano."

Damit spielt die Influencerin auf die Frühgeburt ihres Erstgeborenen an, der einige Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kam. "Das Risiko, dass der Kleine vor der 34. Schwangerschaftswoche kommt, ist einfach zu hoch, deswegen muss ich hier bleiben", erklärt die 28-Jährige. Wie lange sie in der Klinik bleiben muss, ist noch nicht abzusehen: "Ob drei Tage, eine Woche oder auch länger, weil schon vorzeitige Wehen vorhanden sind, die jetzt mit wehenhemmenden Mitteln behandelt werden." Mit derartigen Problemen habe Laura überhaupt nicht gerechnet: "Es kam alles auch so unerwartet, die Schwangerschaft verlief die ganze Zeit problemlos und war sehr schön bis jetzt."

Unterstützung bekommt die werdende Mama in dieser Zeit von ihrer Familie und ihrem Partner. "Wie gesagt, das Wichtigste ist für mich die Gesundheit und ich bin unglaublich froh und dankbar, dass mein Mann Pietro und meine Familie so eine große Unterstützung sind", schwärmt Laura weiter im Netz. Erst vor wenigen Tagen musste die Blondine schon mal ins Krankenhaus, da sie Beschwerden im Unterleib verspürte. "Dem Kleinen geht es bis jetzt gut, allerdings habe ich bereits jetzt eine 'Trichterbildung', was so nicht sein sollte. Was das genau bedeutet? Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da", erklärte sie daraufhin.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

