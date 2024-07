"Frühgeburt": Laura Maria Rypa in großer Sorge um ihr Baby!

Laura Maria Rypa (28) und ihr Verlobter Pietro Lombardi (32) sind aktuell in freudiger Erwartung auf ihr zweites gemeinsames Kind. Nun meldet sich die Influencerin bei ihren Fans via Instagram mit unschönen Nachrichten, die die Vorfreude des Sängers und seiner Partnerin überschatten: "Eigentlich wäre erst nächste Woche die Routinekontrolle gewesen … aufgrund meiner Beschwerden war ich heute bei meiner Ärztin", beginnt Laura und führt fort: "Dem Kleinen geht es bis jetzt gut, allerdings habe ich bereits jetzt eine 'Trichterbildung', was so nicht sein sollte. Was das genau bedeutet? Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da."

Für Laura bedeutet das jetzt: Schonen und engmaschige Kontrollen! "Ich hoffe, dass der Kleine nicht irgendwie früher kommt und ich alles irgendwie noch hinauszögern kann", schreibt die Beauty besorgt. Die 28-Jährige möchte ihren Fans, die bereits Mama sind oder Mama werden, vor allem eines mit auf den Weg geben und appelliert an ihre Community: "Bitte hört auf euren Körper und auf eure Beschwerden in der Schwangerschaft und geht lieber einmal zu viel zum Arzt als zu wenig."

Im Januar dieses Jahres verkündeten Laura und Pietro auf Social Media, dass sie schon ganz bald Nachwuchs Nummer zwei auf der Welt begrüßen dürfen. Doch so ganz unbeschwert konnte die Blondine ihre Schwangerschaft wohl nicht genießen und machte sich bereits kurz nach der Verkündung Sorgen um ihr ungeborenes Kind: "Ich hoffe einfach, dass diese Schwangerschaft tausendmal besser verläuft als die mit Leano (1). Ihr wisst, dass er ein Frühchen war." Die Geburt ihres ersten Sohnes lief nicht so reibungslos ab, wie zu Beginn vorgestellt: Leano kam sechs Wochen zu früh auf die Welt, weshalb er und seine Mama zwei Wochen im Krankenhaus verbringen mussten.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

