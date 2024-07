Kim Virginia verrät: "Beauty & The Nerd"-Staffel wird wild!

Die Katze ist aus dem Sack: Kim Virginia Hartung (29) wird Teil der neuen Beauty & The Nerd-Staffel. Wie das Reality-Sternchen jetzt auf ihrem Instagram-Profil verrät, ging es bei den Dreharbeiten der Show offenbar mächtig ab. "Ich meine es todernst, wenn ich sage: Diese Staffel wird anders", plaudert Kim aus und fügt im selben Atemzug hinzu: "Die ersten Anzeigen werden schon hin und her geschmissen."

Nach dieser Ansage scheinen die Fans der Beauty besorgt zu sein, dass sie das Format aufgrund von Differenzen womöglich früher verlassen musste. In ihrer Story repostet Kim einen Beitrag eines Users, in dem er auf ihre Teilnahme an dem Reality-Format reagiert. "Lieben wir und hoffentlich länger als bei Prominent getrennt." Die Beauty kann den Fan beruhigen und kommentiert das mit einem: "Mich hat niemand geschubst, bis ich blute oder gegen meinen Willen herumgetragen. Außer als Reaktion packe ich keine Realitystars [...] freiwillig an!"

Der besorgte Follower der Reality-TV-Bekanntheit spielt mit seinem Kommentar auf Kims Teilnahme an der diesjährigen "Prominent getrennt"-Staffel an. Eine Situation zwischen der 29-Jährigen und ihrem Mitstreiter Max Bornmann ist damals ganz schön aus dem Ruder gelaufen: Bei einer Auseinandersetzung wurde Kim ihrem Mitkandidaten gegenüber handgreiflich. Als Konsequenz musste sie die Sendung sofort verlassen. Wie sie im Nachhinein gegenüber Promiflash verriet, fließt zwischen den beiden trotz der Vorkommnisse kein böses Blut: "Max und ich sind weiterhin cool."

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

