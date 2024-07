Kupferfarbene Mähne: Bianca Heinicke zeigt ihre neue Frisur!

Bianca Heinicke (31) hat in den vergangenen Jahren einige Veränderungen durchlebt – und das zeigt sich jetzt auch optisch! Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die Influencerin mit einer neuen Haarpracht: Bianca trägt nun kupferfarbene Haare! "So vieles sich auch verändert hat, ist eine Sache geblieben: Meine Lust, mich auf meinem Kopf kreativ auszutoben und Neues auszuprobieren. Ich liebe meine neue Haarfarbe", schreibt sie zu den Aufnahmen, auf denen die zweifache Mama in einem roten Blazer posiert.

Die Fans sind von Biancas neuem Look total begeistert. Innerhalb weniger Minuten sammeln sich zahlreiche Kommentare, die die einstige YouTuberin mit Komplimenten überschütten. "Steht dir richtig gut!", schwärmt unter anderem Biyon Kattilathu (40). "Heftig, hab dich erst gar nicht wiedererkannt, du siehst sehr erwachsen aus. Ich wünsche dir nur das Beste", kommentiert Biancas alter Kollege LionT (31). "Das ist mal eine Veränderung! Steht dir", findet auch Lisa-Marie Schiffner (23).

Ihrer YouTube-Community ist Bianca seit Jahren mit langer, blonder Mähne bekannt. Nach 20 Monaten Social-Media-Pause meldete sich die Ex von Julian Claßen (31) Anfang des Jahres überraschend im Netz zurück. Wenige Tage vor ihrem Comeback änderte sie bereits ihr Profilbild. Auf dem Foto präsentierte sich Bianca verändert – sie trug schlichte Kleidung und schien kein Make-up zu tragen. Auch ihre Haare wirkten verändert.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, Webstar

Instagram / biancaheinicke Bibi Claßen, Influencerin

