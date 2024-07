Die Profi-Wrestlerin Ronda Rousey erwartet Baby Nummer zwei

Ronda Rousey (37) schwebt wieder im Babyglück. Zusammen mit ihrem Mann Travis Browne (42) darf die Profi-Wrestlerin schon bald zum zweiten Mal Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Das verrät sie nun laut People im Rahmen der San Diego Comic Con. Genauere Details zum Baby gibt es noch nicht, so hält sie den Namen und das Geschlecht fürs Erste geheim. Zusammen mit ihrem Mann durfte die Sportlerin bereits 2021 eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Das Mädchen hört auf den besonderen Namen La’akea Makalapuaokalanipō – vielleicht wird ihr Geschwisterchen dann ja einen ganz ähnlich speziellen Namen bekommen.

Dass Ronda und Travis zum ersten Mal Eltern werden, verriet die 37-Jährige auf ihrem YouTube-Kanal. "Wie sage ich das am besten? Pow, vier Monate schwanger", strahlte der WWE-Star damals in die Kamera. Sie habe sich entschieden, die süße Neuigkeit publik zu machen, weil sie ihren Babybauch nicht mehr verstecken könne, erklärte die werdende Mutter. Das Babyglück war damals etwas ganz Besonderes für Ronda, denn der Kinderwunsch begleitete sie schon die Jahre zuvor. 2019 hatte sie sich sogar eine Auszeit vom Wrestling genommen, um zusammen mit Travis an dem Familienzuwachs zu arbeiten.

Mit ihrem Travis ist Ronda bereits seit 2017 verheiratet. Zuvor war ihr Gatte im April desselben Jahres ganz romantisch unter einem Wasserfall in Neuseeland vor ihr auf die Knie gegangen. Gegenüber TMZ schwärmte der UFC-Kämpfer von dem besonderen Moment: "Es fühlte sich so an, als wäre das der richtige Ort dafür." Noch im selben Jahr läuteten dann die Hochzeitsglocken. Dank ihrem Liebsten konnte Ronda aber schon vor der Geburt ihrer Tochter das Mamasein üben: Travis brachte nämlich seine beiden Söhne mit in die Beziehung.

Ronda Rousey, Wrestlerin

Ronda Rousey bei der Premiere von "Mile 22" im August 2018

