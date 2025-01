Profi-Wrestlerin Ronda Rousey ist wieder Mutter geworden

Ronda Rousey (37) und Travis Browne (42) haben erneut Grund zur Freude: Die ehemalige UFC-Championesse hat am 9. Januar ihre zweite Tochter Liko’ula Pā’ūomahinakaipiha Browne zur Welt gebracht. Auf Instagram teilte Ronda die frohe Nachricht mit ihren Fans und schrieb: "Unsere kleine Tochter kam während eines Sturms in einer brennenden Stadt zur Welt. Wir sind so dankbar, dass sie sicher und gesund angekommen ist." Mit dabei im Krankenhaus: die ältere Schwester La’akea Makalapuaokalanipō, die liebevoll in einem Video ihre neugeborene Schwester betrachtet.

Bereits im Juli 2024 hatte die 37-Jährige während eines Panels auf der Comic-Con in San Diego ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht – auf ihre gewohnt humorvolle Art. "Ist jemandem aufgefallen, dass ich ganz schön schwanger bin?", scherzte sie damals und verglich sich mit einer Figur aus ihrem Comicroman. Die Freude der Familie ist nun komplett: La’akea, geboren im September 2021, wurde erstmals große Schwester. Ronda teilte zudem intime Familienbilder aus dem Krankenhaus, auf denen Travis glücklich seine beiden Töchter betrachtet. Es ist das zweite gemeinsame Kind des Paares, das 2017 auf Hawaii geheiratet hat.

Ronda und Travis kennen sich seit 2015 – ihre Beziehung zeichnet sich durch eine starke Verbindung aus. Während die Wrestlerin in den vergangenen Jahren einen Schritt zurück aus dem Rampenlicht gemacht hat, um sich auf ihr Familienleben zu konzentrieren, bringt sie ihren Sinn für Humor und Stärke auch in ihre Mutterrolle ein. Bereits nach der Geburt von La’akea sagte sie gegenüber dem Magazin People: "Die Welt ist nicht bereit für dieses kleine Mädchen." Neben den gemeinsamen Kindern ist Ronda auch eine liebevolle Stiefmutter für Travis' zwei Söhne aus einer vorherigen Ehe. Dass sie sich in dieser Rolle wohlfühlt, betonte sie mehrfach in Interviews.

Anzeige Anzeige

Instagram / rondarousey Ronda Rousey und Travis Browne mit ihren Töchtern, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images MMA-Kämpfer Travis Browne und Ronda Rousey

Anzeige Anzeige

Anzeige