Süße Neuigkeiten von WWE-Star Ronda Rousey (34) und ihrem Mann Travis Browne (38)! Das Sportlerpaar machte bereits vor seiner Hochzeit 2017 klar: Sie wünschen sich unbedingt Kinder miteinander. Die Hoffnung auf Nachwuchs begleitete die US-Amerikanerin schon seit einiger Zeit. Und dieser Wunsch scheint nun erfüllt worden zu sein. Per Videobotschaft machte das Paar die lang ersehnte Nachricht offiziell: Ronda Rousey erwartet ein Baby!

"Ähm, wie sag ich es am besten? Pow, vier Monate schwanger!", verkündete die Wrestlerin voller Vorfreude die niedlichen News auf ihrem Youtube-Kanal. Sie könne die wachsende Babykugel so langsam nicht mehr verstecken, daher entschied sie sich, sie zu präsentieren. Ronda erwähnt in dem Video, dass es "viel mehr zu der Geschichte" hinter der Schwangerschaft gibt – wolle aber noch nicht genauer ins Detail gehen.

Ihr Baby wird ein absolutes Wunschkind, schließlich legte die Kämpferin um schwanger zu werden, sogar eine zweijährige Wrestling-Pause ein. Erst vor Kurzem verkündete Ronda, trotz nicht erfülltem Babywunsch, in den Ring zurückkehren zu wollen, sobald sie sich danach fühle. Dieses Vorhaben wird nun wohl erst einmal verschoben werden müssen.

Getty Images Ronda Rousey und Amanda Nunes beim UFC Championship im Dezember 2016

Instagram / rondarousey Ronda Rousey und Travis Browne

Getty Images Ronda Rousey bei der Premiere von "Mile 22" im August 2018

