Claudia Obert empfahl Verena Kerth die Trennung von Marc

Vor wenigen Tagen bestätigte Verena Kerth (43) die Trennung von Marc Terenzi (46). Dass das Liebes-Aus die beste Entscheidung für die Moderatorin ist, findet auch Claudia Obert (62). Die Unternehmerin riet ihrer Freundin schon vor einiger Zeit, dass sie der Beziehung ein Ende setzen soll. "Ich habe ihr [Verena] erst gestern wieder ins Gewissen geredet. Ich habe ihr gesagt, Marc soll eine Therapie machen und habe ihr geraten, sie soll sich von ihm trennen", erzählte Claudia im vergangenen Sommer gegenüber RTL.

Die Trennung gab Verena kürzlich via Instagram bekannt: "Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr. Damit ist es jetzt offiziell raus und wir können die Spekulationen einstellen." Nun brauche die 43-Jährige erstmal Zeit, um "sich neu zu ordnen": "Es wird noch dauern, bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe, aber loszulassen war ein erster, sehr heilsamer Schritt."

Wenig später meldete sich auch Marc zu Wort und gab zu, dass er den Schlussstrich gezogen hat. "Ich möchte nichts Schlechtes über meine Beziehungen oder Ex-Partnerinnen sagen, aber: Ja, es stimmt – ich habe mich vor rund zwei Monaten von Verena getrennt", plauderte der Sänger im RTL-Interview aus. Ein Kumpel habe ihm geholfen, sich abzulenken: "Manchmal ist es einfach besser zu gehen und sich zu trennen."

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi, November 2022

Getty Images Marc Terenzi, Musiker

