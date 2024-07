Also doch: Verena Kerth bestätigt Trennung von Marc Terenzi

Es ist eingetreten, was viele sicher schon befürchtet hatten: Zwischen Verena Kerth (43) und Marc Terenzi (46) ist alles aus und vorbei. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Moderatorin nun zu Wort und macht das Liebes-Aus selbst offiziell. "Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr. Damit ist es jetzt offiziell raus und wir können die Spekulationen einstellen", stellt sie klar. Dass sie sich so lange nicht zum Thema Marc geäußert habe, hänge damit zusammen, dass sie Zeit brauchte, um "sich neu zu ordnen". "Es wird noch dauern, bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe, aber loszulassen war ein erster, sehr heilsamer Schritt", erklärt Verena weiter.

Für viele wird diese Nachricht nicht überraschend kommen, denn schon vorher hatten sich Trennungsgerüchte hartnäckig gehalten. Bereits im Mai wollte Bild die Information bekommen haben, die beiden TV-Stars hätten ihre Beziehung beendet. Ein Insider plauderte gegenüber dem Magazin aus, dass Verena nicht mehr mit Marc habe zusammenarbeiten und planen können. In den vergangenen Wochen hielten die beiden sich bedeckt und äußerten sich nicht. Aber dass die 43-Jährige sich dann auf einem Event ganz vertraut mit einem anderen Mann zeigte, untermauerte die Spekulationen.

Mit der gescheiterten Beziehung ist nun wohl auch die Verlobung der beiden gelöst. Zu Beginn des Jahres begleitete Marc seine Liebste noch nach Australien, wo sie am Dschungelcamp teilnahm. Nach ihrem Auszug begrüßte er sie mit einer romantischen Geste am Strand – und ging vor ihr auf die Knie. Eine überwältigte Verena sagte natürlich "Ja". "An diesen Moment werde ich mich den Rest meines Lebens erinnern", schwärmte der Sänger danach bei Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / verenakerth Marc Terenzi und Verena Kerth im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht euch die Trennung? Nee, das war doch schon abzusehen! Doch schon, ich dachte, das waren nur böse Gerüchte... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de