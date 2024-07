Flugzeugabsturz: Drei Tote bei den Gospelstars The Nelons

Derzeit gehen tragische Neuigkeiten aus den USA um die Welt. Wie unter anderem The Sun berichtet, kam es über dem US-Bundesstaat Wyoming zu einem Flugzeugabsturz. In dem Privatjet befanden sich Jason und Kelly Nelon Clark sowie ihre Tochter Amber Nelon Kistler – drei der vier Mitglieder der berühmten Gospelband The Nelons. Zudem befanden sich einige Verwandte und Freunde der Musiker in dem Flugzeug – von den insgesamt sieben Insassen hat keiner überlebt.

Die Gruppe soll mit dem Privatjet auf dem Weg zu einem Konzert in Alaska gewesen sein. Das letzte der insgesamt vier Bandmitglieder, Autumn Nelon Streetman, reiste in einer anderen Maschine zu dem Auftritt und erfuhr erst nach der Landung von dem tragischen Unglück. Auf Instagram meldet sie sich nun zu Wort: "Wie viele von euch inzwischen gehört haben, waren mein Vater Jason und meine Mutter Kelly zusammen mit meiner Schwester Amber und meinem Schwager Nathan sowie unseren lieben Freunden Melodi Hodges sowie Larry und Melissa Haynie in einen tragischen Flugzeugabsturz verwickelt." Wie es zu dem Absturz kam, sei bisher nicht geklärt – laut der Musikerin werde der Vorfall nun untersucht.

Die Anteilnahme unter dem Beitrag ist immens. Viele Nutzer drücken Autumn unter dem Beitrag ihr Beileid aus. "Oh mein Gott, Autumn! Es tut mir so leid. Ich bin untröstlich, da ich deiner Mutter schon seit mehr als 25 Jahren folge. Ich bete für dich und deine Familie" und "Wir weinen mit dir und sind ganz in der Nähe, wenn du uns brauchst", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Getty Images Jason Clark, Autumn Nelon Clark, Kelly Nelon Clark und Amber Nelon Clark, The Nelons

Getty Images Kelly Nelon, Amber Nelon und Autumn Nelon im Mai 2016

