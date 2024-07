Das macht Hugh Jackman und Ryan Reynolds' Freundschaft aus!

Aktuell sind Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) Seite an Seite in ihrem neuen Film Deadpool & Wolverine in den gleichnamigen Hauptrollen auf der Kinoleinwand zu sehen. Im Interview mit Entertainment Tonight sprechen die Schauspieler nun liebevoll von ihrer langjährigen Freundschaft und erzählen, was sie am meisten aneinander schätzen. "Ich könnte dir buchstäblich alles erzählen und ich habe auch das Gefühl, dass wir beide uns wirklich in jedem Aspekt unseres Lebens gegenseitig die Daumen drücken", schwärmt Hugh von seinem Schauspielkollegen. Dabei merkt der "Greatest Showman"-Darsteller an, dass er einige seiner Worte von Ryan geklaut habe, da diese ihre Freundschaft einfach "perfekt" beschreiben.

Der Regisseur Shawn Levy (56) beschreibt "Deadpool & Wolverine" nicht ohne Grund als einen Film "von Freunden über Freundschaft". Und was darf bei einer richtigen Freundschaft natürlich nicht fehlen? Na klar – sich hin und wieder gegenseitig ein wenig zu veräppeln. "Und dein Geld, wenn ich das sagen darf", witzelt Hugh über einen anderen Lieblingsteil ihrer Verbindung, woraufhin Ryan ihm schmunzelnd zustimmt. Der X-Men-Star lässt nicht locker und scherzt weiter: "Du hast eine Menge Geld, und wenn ich mal knapp bei Kasse bin – und das ist oft der Fall – [bist du für mich da]."

Die beiden Männer verbringen auch abseits des Rampenlichts gerne Zeit miteinander. Im Rahmen einer Pressekonferenz während ihrer großen Promotionstour für den neuen Marvel-Film statteten Ryan und Hugh auch der deutschen Hauptstadt einen Besuch ab. Nachdem sie ihre Pflichttermine abgehakt hatten, verbrachten die beiden ihre Freizeit zusammen: Sie besuchten das Berliner Olympiastadion, um sich gemeinsam das Viertelfinalspiel der Europameisterschaft 2024 zwischen den Niederlanden und der Türkei anzusehen.

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds im Juli 2024

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman beim EM-Viertelfinale 2024 in Berlin

