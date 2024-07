Ryan Reynolds und Hugh schauen EM-Viertelfinale in Berlin!

Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) statteten im Rahmen ihrer Promo-Tour für ihren neuen Streifen "Deadpool & Wolverine" einen Besuch des Viertelfinalspiels der Europameisterschaft 2024 zwischen den Niederlanden und der Türkei in Berlin ab. Der gebürtige Kanadier und der Australier nutzten eine Pause von ihren Promotion-Aktivitäten, um sich das spannende Match im Olympiastadion anzusehen. Während Ryan ein schwarz gemustertes Kurzarmhemd über einem weißen T-Shirt und blaue Jeans trug, erschien Hugh in einem eng anliegenden, navyfarbenen Langarmshirt und blauen Jeans.

Ryan hat eine besondere Verbindung zum Fußball, da er Miteigentümer des walisischen Clubs Wrexham FC ist, der in der League Two spielt, der vierthöchsten Liga in Großbritannien. Hugh hingegen scheint den Sport einfach so zu genießen – denn zusammen hatten die beiden eine wirklich gute Zeit, grüßten Fans und gaben das eine oder andere Interview am Spielfeldrand. Für welche Mannschaft das Duo letztendlich war, ist aber nicht bekannt. Der Tag war neben dem EM-Viertelfinale noch mit vielen anderen Highlights gespickt: So überraschte Influencer Stefano Zarrella (33) die Schauspieler mit einer eigens kreierten Torte und Netz-Star Riccardo Simonetti (31) machte den "Deadpool"-Star mit einem T-Shirt von Gattin Blake Lively (36) sprachlos.

Hugh und Ryan sind schon seit Jahren ziemlich gute Freunde. Gemeinsam vor der Kamera standen sie das erste Mal 2009 für den Film "X-Men Origins: Wolverine". Schon damals spielten die beiden in ihren Rollen Wolverine und Deadpool gegeneinander. Dass sie 15 Jahre später zusammen mit ihren Charakteren einen Film herausbringen werden, haben sie sich damals womöglich noch nicht erträumt. Denn obwohl der 55-Jährige scheinbar nach dem Film "Logan" seine Wolverine-Klauen an den Nagel gehängt hat, kehrt er nun für "Deadpool & Wolverine" zurück.

Bereits vor dem EM-Spiel hatten die beiden Schauspieler auf einer Pressekonferenz in Berlin für Begeisterung gesorgt, als Ryan eine rührende Anekdote über Hugh teilte. Der Hollywoodstar erzählte nämlich, wie seine Kinder völlig fasziniert von dem "The Greatest Showman"-Star seien. "Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, als ich nach Hause in mein Apartment in New York City kam und 'The Greatest Showman' hörte. Meine Kinder lieben den Film, und als ich um die Ecke kam, sah ich, wie sie singen und tanzen und auf der Couch herumspringen, während Hugh vor dem Fernseher steht und mit meinen Kindern alle Szenen nachspielt", erinnerte sich der 47-Jährige. Hugh, der neben ihm saß, konnte sich einen scherzhaften Kommentar nicht verkneifen: "Zumindest bis die Kinder angefangen haben, mich Dad zu nennen."

Zwischen den beiden herrscht offensichtlich eine tiefe Freundschaft, die Hugh in den vergangenen Monaten wohl viel Stabilität und Unterstützung geboten hat – besonders nach dem Ende seiner langjährigen Ehe zu Deborra-Lee Furness (68). "Es gibt wahrscheinlich nur wenige Freunde, denen du alles sagen kannst, auch das, wofür du dich schämst oder was dir peinlich ist", offenbarte der 55-Jährige gegenüber People. Auch Ryan betonte, wie wertvoll eine gute Beziehung zu Freunden in der oft schnelllebigen und oberflächlichen Welt Hollywoods ist. "Eine lang anhaltende Freundschaft in Hollywood ist nicht unähnlich einer Partnerschaft oder Ehe", erklärte er tiefgründig.

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds in Berlin, Juli 2024

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman bei der "X-Men Origins: Wolverine"-Premiere 2009

Instagram / thehughjackman Ryan Reynolds und Hugh Jackman

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds und Hugh Jackman, Oktober 2023

