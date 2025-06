Nach Justins Klageabweisung: Ryan Reynolds wirkt gut gelaunt

Ryan Reynolds (48) wurde am Montag, dem 9. Juni, zusammen mit Shawn Levy (56) in New York City gesichtet. Der Schauspieler und der Deadpool-Regisseur verbrachten ihre Zeit bei einem gemeinsamen Spaziergang, bei dem beide in lässigen Outfits entspannte Laune zeigten. Das zeigen Fotos, die Just Jared vorliegen. Besonders Shawn fiel mit einem breiten Lächeln auf, während die beiden durch die Straßen der Metropole schlenderten. Die Begegnung fand am selben Tag statt, an dem Ryan und seine Frau Blake Lively (37) eine richtungsweisende Nachricht in dem Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41) erhielten.

Konkret ging es bei der Klage um den Schauspieler, der Ryan, Blake sowie Blakes Publizistin Leslie Sloane beschuldigt hatte, eine Verleumdungskampagne gegen ihn inszeniert zu haben. Justin forderte umgerechnet 350 Millionen Euro, scheiterte jedoch vor Gericht. Die Ursache des Konflikts soll in den Dreharbeiten von It Ends With Us liegen, bei denen Blake Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Justin erhoben hatte. Der zuständige Richter kam jedoch zu dem Schluss, dass die Vorwürfe der Klägerpartei unbegründet und nicht ausreichend belegt seien, woraufhin die umfangreiche Klage abgewiesen wurde.

Die plötzliche juristische Wende ist ein weiterer Höhepunkt in einem ohnehin bemerkenswerten Jahr für Ryan. Privatleben und Karriere des Hollywoodstars geben regelmäßig Gesprächsstoff. Mit seiner Ehefrau Blake, mit der er vier gemeinsame Kinder hat, zeigt er sich oft als liebevoller Familienvater in der Öffentlichkeit. Abseits davon setzt Ryan, der nicht nur aus der Filmindustrie bekannt ist, verstärkt auf unternehmerische Projekte, wie den Ausbau seiner Gin-Marke und Beteiligungen an Fußballteams – jüngst außerdem an einer Profi-Segelmannschaft mit seinem guten Freund und Kollegen Hugh Jackman (56).

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern

