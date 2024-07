"Illegal": Elon Musks Tochter Vivian erhebt heftige Vorwürfe

Gegen Elon Musk (53) liegen krasse Anschuldigungen vor. Der Geschäftsmann ist Vater von 12 Kindern – drei davon sind während seiner Beziehung mit der Musikerin Grimes (36) entstanden. Seine 20-jährige Tochter Vivian teilt nun auf ihrem Threads-Account ein langes, verhängnisvolles Statement, in dem sie beteuert, dass Elon seiner ehemaligen Partnerin die Kinder durchgehend vorenthält. "Elon hat ihre Kinder während der wichtigsten Entwicklungsphase im Leben eines Menschen illegalerweise und kontinuierlich von ihrer Mutter ferngehalten", erzählt sie weiter und fügt hinzu: "Während Elon auf der anderen Seite des Ozeans unverantwortliche Partys feiert, sitzen Grimes' Kinder Tausende von Kilometern entfernt in einem Haus ohne ihre Mutter fest." Das wäre nicht das erste Mal, bekräftigt die Studentin, und es sei "ohne Frage eine verabscheuungswürdige Form des Missbrauchs".

Grimes und Elon befinden sich bereits seit September des vergangenen Jahres in einem heftigen Rechtsstreit um die Vormundschaft der Kinder. Dass der Milliardär viel mehr finanzielle Rücklagen als seine Ex-Partnerin hat, soll auch der Grund sein, warum er immer noch in der Lage ist, die Kinder aus Grimes' Reichweite zu halten. Wie Vivian weiter erklärt: "Ich habe nur flüchtige Blicke hinter die Kulissen erhascht, und es war sowohl entsetzlich als auch empörend, dass niemand in der Lage ist, etwas dagegen zu tun. Ich kann nicht genug betonen, dass dies illegal ist, weil er nicht das alleinige Sorgerecht hat."

Besonders ihr Bruder X, der mit vollem Namen X Æ A-Xii heißt, bereitet ihr Sorgen. In den vergangenen Monaten schien Elon sehr bedacht darauf, den Kleinen immer mit auf seine Reisen zu nehmen. Sogar beim Besuch des Tesla-Werks in Brandenburg in diesem Frühling war der Sprössling dabei. Allerdings soll dies nur Schein sein. Vivian ist sich sicher, dass Elon X "extra vorführt", um als ein "guter, verantwortlicher Vater" dazustehen. Doch "hinter den Kulissen ist er kalt, abwesend und gefühllos". Letztendlich appelliert die junge Frau an ihre Follower und die Gesellschaft generell, dem ein Ende zu setzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-Xii in Brandenburg, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Vivians Statement? Ich glaube ihr das sofort! Die Kinder müssen vor Elon beschützt werden. Das ist sicher alles nur Gerede. Vivian will sich nur wichtigmachen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de