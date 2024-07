Zu diesem Song wurde Katy Perry von Tochter Daisy inspiriert

Katy Perry (39) musste nach dem Release ihrer neuen Single "Woman's World" harte Kritik einstecken. Für die Sängerin bleibt zu hoffen, dass sie die Welt mit ihrem bereits angekündigten Album "143", das am 20. September veröffentlicht wird, wieder von sich überzeugen kann. Zu Gast bei der "The One Show" gibt die "Firework"-Interpretin preis, dass einer ihrer neuen Songs eine ganz besondere Bedeutung für sie habe. "'Lifetimes' ist ein Song, den ich inspiriert von meiner Tochter geschrieben habe", erzählt Katy. Weiter verrät sie, dass sich ein Teil des Songtextes, in dem es "I love you for lifetimes" heißt, auf ihr gemeinsames Abendritual mit Töchterchen Daisy Dove (3) beziehe: "Natürlich sage ich ihr jeden Abend 'Ich liebe dich', bevor sie ins Bett geht, aber ich habe angefangen, ihr zu sagen 'Wirst du mich in jedem Leben finden?' und sie sagt 'Ja'".

Gerade erst verbrachte die "Hot N Cold"-Interpretin gemeinsam mit Daisy und Papa Orlando Bloom (47) eine sonnige Auszeit in Europa. Dort habe die kleine Familie viel Zeit am Strand verbracht, wobei der 39-Jährigen vor allem ein süßer Moment mit ihrem Mini-Me in Erinnerung geblieben sei: "Ich habe dort einen großen Stapel Schokoladengoldmünzen gekauft, und immer wenn wir Sandburgen gebaut haben, habe ich diese versteckt, während sie gebuddelt hat, und sie hat sie dann gefunden." Das scheint auch Daisy im Gedächtnis geblieben zu sein, denn als Katy neulich wieder ihre tägliche Gute-Nacht-Frage "Wirst du mich in jedem Leben finden?" stellte, antwortete die Dreijährige wohl: "Ja, und wir werden zusammen Schokoladenmünzen finden!"

Trotz des schlechten Feedbacks zu ihrem neuen Track "Woman's World" kann sich die Sängerin freuen. Sie wird vor etwa 10.000 Footballfans beim australischen Football-League-Finale performen. Der Auftritt wird live stattfinden und auf der ganzen Welt im Fernsehen zu sehen sein. Wie Daily Mail berichtete, betonte die AFL-Sprecherin Kylie Rogers ihre Freude über die Zusage der "I Kissed A Girl"-Interpretin: "Die AFL zieht immer wieder Weltklasse-Künstler an, und wir fühlen uns geehrt, Katy Perry an Bord zu haben, um ein volles Haus im MCG und die Millionen von Fans in der ganzen Welt zu unterhalten."

