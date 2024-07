Bestätigt: Lady Gagas Olympia-Eröffnungsshow war nicht live!

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gab Lady Gaga (38) ihr Gesangstalent zum Besten – zumindest während der Generalprobe, die wenige Stunden vor der Liveübertragung im TV stattfand und aufgezeichnet wurde. Nachdem bisher nur spekuliert wurde, dass die Darbietung der Sängerin nicht im selben Moment stattgefunden hatte, ist es nun offiziell bestätigt. Wie die Choreografin der Eröffnungsfeier gegenüber Variety berichtet, entschieden sie sich, den Überraschungsauftritt aus Sicherheitsgründen wegen des Wetters vorab aufzunehmen. "Wir schätzten ein, dass es für die Künstler zu gefährlich sein würde, selbst mit ein paar Tropfen Regen. [Gaga] wollte unbedingt auftreten, also zogen wir es vor, die Aufzeichnung vorzuziehen, anstatt sie abzusagen", erklärte die Tänzerin. Die Umstände verlangten extreme Vorsicht.

Ob live oder nicht: Die "Born This Way"-Interpretin bot den Zuschauern mit der Performance des französischen Lieds "Mon truc en plumes" eine atemberaubende Show auf der Treppe neben der Seine. Der Großteil der Zuschauer war begeistert. "Das könnte echt die beste Olympia-Zeremonie seit Vancouver werden!", hieß es beispielsweise auf X. Für den Zuspruch und die Ehre, die ihr zuteilwurde, zeigte sich Lady Gaga dankbar. "Ich bin so unendlich dankbar, dass ich die Olympischen Spiele in Paris eröffnen durfte", teilte sie ihre Gefühle auf Social Media.

Die Grammy-Gewinnerin war allerdings nicht die Einzige, die bei der Eröffnung von Olympia einen spektakulären Auftritt hinlegte: Keine Geringere als Céline Dion (56) beendete die Show mit der Performance des französischen Kulthits "L'Hymne à l'Amour" in den Höhen des Pariser Eiffelturms. "Ok, jetzt kommen mir die Tränen" und "Was für ein Spektakel! Céline Dion. So ein toller Moment für sie", schwärmten begeisterte Fans auf X von der Darbietung der "My Heart Will Go On"-Interpretin. Ob sie auftreten könnte, wurde lange spekuliert, war aber aufgrund ihrer Erkrankung nie sicher.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Getty Images Céline Dion bei der Eröfffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024

