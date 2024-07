Céline Dions Bühnencomeback könnte großes Risiko bedeuten

Céline Dion (56) wird wohl bald ihr Bühnencomeback feiern, was für ihre Fans vermutlich eine erfreuliche Nachricht, jedoch auch nicht ganz risikofrei ist, wie ein Experte gegenüber TMZ berichtet. Die weltbekannte Sängerin soll am Freitag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris auftreten und befindet sich zudem in den letzten Verhandlungen für eine Konzertreihe in Las Vegas. Die Auftritte könnten für Céline wegen des Stiff-Person-Syndroms, einer seltenen neurologischen Erkrankung, schwere Muskelkrämpfe verursachen und deswegen nicht ganz ohne sein.

Wie Dr. Pavan Tankha gegenüber TMZ verrät, ist Célines Rückkehr auf die Bühne zum einen ein vielversprechendes Zeichen für ihren Zustand, jedoch zugleich auch ein großes Risiko. Muskelkrämpfe, die von mild bis extrem reichen können, könnten durch Faktoren wie laute Geräusche, Stress und Temperaturschwankungen ausgelöst werden. Solche Bedingungen sind bei großen Auftritten kaum zu vermeiden. Maßnahmen wie Entspannungstechniken und eine kontrollierte Umgebung könnten jedoch helfen, die Situation zu entschärfen.

Für den Fall der Fälle wird Céline für jede ihrer Aufführungen medizinische Behandlungen hinter der Bühne bereithalten müssen, falls die Muskelkrämpfe auftreten. Diese könnten von wenigen Sekunden bis zu mehreren Stunden dauern. Ein einzelner schwerer Anfall bedeutet jedoch nicht unbedingt das Ende ihrer Shows. "Ein extremes Ereignis bedeutet nicht, dass ein weiteres folgen wird", sagt der Mediziner. Die Tatsache, dass Céline trotz dieser Herausforderungen wieder auftreten will, zeige ihren beeindruckenden Willen und ihre Leidenschaft für die Musik.

Getty Images Céline Dion, Sängerin

