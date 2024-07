"Emily in Paris" und Co.: Das ist im August neu auf Netflix!

Der Hochsommer auf Netflix hat so einiges zu bieten. Monat für Monat bereichert der beliebte Streamingdienst seine Nutzer mit Nachschub aus der Film- und Serienwelt. Im August stehen dabei auch einige Fortsetzungen absoluter Lieblingsserien auf dem Programm. Am 8. August geht Umbrella Academy in die vierte und letzte Runde. Nur knapp eine Woche später folgen dann auch schon die neuen Folgen von Emily in Paris. Aber auch mit brandneuen Serien kann Netflix in dem Sommermonat dienen. Unter anderem wird das K-Drama "Romance in the House" in das Repertoire des Anbieters aufgenommen, genauso wie der britische Thriller "Red Eye".

Auch die neuen Filme können sich sehen lassen. Direkt zu Beginn des Monats kommt ein wahrer Filmklassiker unter den Action-Komödien dazu: "Hollywood Cops" mit Harrison Ford (82) und Josh Hartnett (46) in den Hauptrollen. Auch Fans deutscher Filme werden bedient. Ebenfalls neu auf Netflix wird die romantische Komödie "Wunderschön" mit Karoline Herfurth (40) und Emilia Schüle (31) dazustoßen. Doch damit nicht genug: Die Nutzer dürfen sich Ende August zudem über die Coming-of-Age-Komödie "Incoming" sowie den Thriller "Untamed Royals" freuen.

Das Ende von "Umbrella Academy" kommt keinesfalls abrupt. Showrunner Steve Blackman habe für die Superhelden-Serie stets nur vier Staffeln eingeplant. "Ich freue mich so sehr, dass die unglaublich treuen Fans von 'The Umbrella Academy' das passende Ende der Reise der Hargreeves-Geschwister erleben können, die wir vor fünf Jahren begonnen haben", verkündete er in einem Statement an Netflix und teaserte ein erstaunliches Finale an, welches den Fans den Atem rauben soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Christos Kalohoridis/Netflix © 2022 Aidan Gallagher und Ritu Arya in "The Umbrella Academy"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Neuheiten? Total gut! Na ja, da ist leider nichts für mich dabei... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de