Lily Collins dreht "Emily in Paris" mit neuem Hottie in Rom!

Die Dreharbeiten für die vierte Staffel von Emily in Paris finden momentan in Rom statt. Dort wurde die Hauptdarstellerin Lily Collins (35) nun mit einem Neuzugang an ihrer Seite gesehen. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen, wie die Schauspielerin hinter einem Mann herguckt und ihm aufgebracht etwas zuruft. Der Unbekannte läuft währenddessen von ihr weg. Sie trägt dabei ein Outfit, das typisch für die modebewusste Emily ist. Die Marketing-Expertin präsentiert sich in einem Plisseerock und einer schwarz-weiß karierten Jacke. Ihr Gegenüber gibt eine ockerfarbene Hose und einen beigefarbenen Blazer zum Besten.

Der Schauspieler des neuen "Emily in Paris"-Charakters heißt Eugenio Franceschini (32). Der 32-Jährige dürfte dem internationalen Publikum noch kein Begriff sein, denn er hat bis jetzt hauptsächlich in Produktionen für den italienischen Markt mitgewirkt. Der Hottie könnte nun für Aufsehen sorgen und frischen Wind in Emilys Liebesleben bringen. Die dritte Staffel der Serie endete in einem ziemlichen Wirrwarr. Nachdem Lilys Serienrolle sich gegen ihren britischen Freund Alfie und für den Koch Gabriel entschieden hatte, beichtete ihr der Franzose, dass er mit seiner On-off-Freundin Camille ein Baby erwartete. Wie die Storyline in der italienischen Hauptstadt in dieses Liebeschaos hineinspielen wird, bleibt abzuwarten.

Die Tochter von Phil Collins (73) scheint Gefallen an dem Ausflug nach Rom gefunden zu haben. Auf Instagram teilte sie ein paar Schnappschüsse ihres Aufenthalts. Auf einem Bild steht sie vor dem Kolosseum und strahlt in die Kamera. Dabei trägt sie einen langen türkisfarbenen Rock, ein weißes T-Shirt und einen orangefarbenen Mantel. Um ihren Sommer-Look perfekt zu machen, kombiniert sie dazu eine große Sonnenbrille und einen Strohhut. In der Beschreibung ihres Beitrags scherzt Lily in Anlehnung an ein TikTok-Meme: "Ich denke gerade über das Römische Reich nach."

Getty Images Eugenio Franceschini, Schauspieler

Instagram / lilyjcollins Lily Collins, "Emily in Paris"-Star

Wie fändet ihr einen neuen Mann an Emilys Seite? Ich würde mich freuen. Die Sache mit Gabriel ist viel zu kompliziert. Niemals! Sie muss mit Gabriel zusammenkommen.



