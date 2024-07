Meri Brown ist glücklich über Trennungsgespräch mit Ex Kody

Meri Brown (53) hat endlich Klarheit über das Ende ihrer Ehe mit Kody Brown (55) gewonnen. In der neuesten Staffel der Realityshow Alle meine Frauen hatten die beiden ihr erstes ernsthaftes Trennungsgespräch, nachdem ihre Ehe jahrelang zerrüttet war. Rückblickend ist Meri zufrieden mit dem Verlauf dieses Gesprächs, das ihr die nötige Gewissheit brachte. "Es gab Dinge, die ich zur Sprache bringen wollte, über die ich sprechen wollte, und das taten wir. Es gab Dinge, die er sagte – und er sagte einige wirklich dumme Dinge", berichtet die TV-Bekanntheit in dem Podcast "The Sarah Fraser Show" zufrieden.

Kody, so Meri, habe vor diesem Gespräch nie wirklich direkt mit ihr gesprochen, sondern sei eher in Abschweifungen oder Wutanfälle verfallen. "Ich habe die Dinge gehört, die er in der Sendung sagt, aber er sagte sie nicht zu mir", gesteht sie. Meri gibt auch an, Kody habe während der Unterhaltung andere Dinge zu ihr gesagt als in der Serie. Ihrer Meinung nach sei es wichtig, dass sie diese direkte Konfrontation einforderte und dadurch mehr Klarheit gewann.

Im Januar 2023 hatte Kody bekannt gegeben, dass eine weitere seiner polygamen Ehen gescheitert ist und er und Meri nach 32 gemeinsamen Jahren von nun an wieder getrennte Wege gehen. In einer früheren "Alle meine Frauen"-Folge verriet die 53-Jährige, wie böse die beiden damals auseinandergegangen waren. "Er hat zu mir gesagt: 'Ich habe dich nie geliebt. So habe ich nie für dich empfunden'", behauptete Meri. Glauben konnte sie ihrem Ex aber nicht: "Ich dachte, das ist ein Haufen Bullshit. Fragt jeden, den wir kennen und sie würden wissen, dass das nur ein Haufen Mist ist, den er ausspuckt, um vielleicht zu rechtfertigen, wie er sich jetzt fühlt."

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, Realiystar

Instagram / therealmeribrown Meri und Kody Brown

