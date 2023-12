Kody Brown ist "froh", dass er nur ein Kind mit Ex Meri hat

Er findet ehrliche Worte! Mit seiner Show Alle meine Frauen wurde Kody Brown (54) weltweit bekannt: In dem Format ließ er sich von der Kamera begleiten und gab Einblicke in sein Leben mit vier Ehefrauen und 18 Kindern. Mittlerweile ist Kody aber von drei seiner Partnerinnen getrennt – so auch von seiner Gattin Meri Brown (52). Mit ihr hat er einen gemeinsamen Sohn. Dass er mit Meri nur ein Kind bekam, ist für Kody heute aber kein Problem...

In einer Sonderfolge von "Alle meine Frauen" spricht der 54-Jährige jetzt offen über seine Ehe mit Meri und gibt zu: "Im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass wir nicht noch mehr Kinder bekommen haben. Es wäre nicht gut für das Kind gewesen, weil Meri und ich damals nicht gesund waren." Der Sohn von Kody und seine Ex heißt Leon und outete sich 2022 als Transgender. Bei den beiden gab es während ihrer Ehe Probleme mit der Fruchtbarkeit, darum haben sie keine weiteren Kinder bekommen.

Obwohl das ehemalige Paar während seiner Beziehung eine Menge durchmachen musste, sind die beiden heute anscheinend nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen. In einer kürzlich erschienenen Folge von "Alle meine Frauen" sprach Meri über die Trennung und behauptete: "Er hat zu mir gesagt: 'Ich habe dich nie geliebt. So habe ich nie für dich empfunden'." Ernst genommen habe sie Kodys Äußerungen aber nicht: "Ich dachte, das ist Bullshit."

