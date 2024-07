"Schlimmer Moment": Clea-Lacy Juhn hatte einen Kaiserschnitt

Clea-Lacy Juhn (33) durfte sich in der vergangenen Woche gleich doppelt freuen! Die Der Bachelor-Siegerin wurde frischgebackene Mutter von Zwillingen. Nur wenige Tage später gibt die TV-Bekanntheit ein Update und enthüllt, dass die Geburt etwas anders ablief, als sie es sich vorgestellt hatte. "Ich hatte euch ganz zu Beginn erzählt, dass ich mir eine natürliche Geburt wünsche. Beide Köpfe lagen unten. Als es jedoch losging [...], hat der 'Führende' seinen Kopf in die falsche Richtung gedreht und die Herztöne haben sich verändert, sodass wir letztendlich einen Kaiserschnitt machen mussten", erzählt die Influencerin und merkt an: "Ich bin natürlich sehr froh, dass es diese Möglichkeit gibt, dennoch war es in diesem Moment echt schlimm für mich."

Auf dem Onlineportal verrät Clea-Lacy außerdem, dass es ihr zwar nach dem Eingriff noch nicht hundertprozentig gut gehe, sie befinde sich jedoch auf dem Weg der Besserung. "Wenn es weiterhin so gut läuft, kann es sein, dass wir Ende nächster Woche alle zu Hause sein können!", zeigt sich die Zwillingsmama zuversichtlich und fügt hinzu: "Ich kann es kaum erwarten. Ich bin nun die zehnte Woche hier."

Bereits wenige Stunden nach der Geburt meldete sich die 33-Jährige bei ihren Fans im Netz, um die freudigen Neuigkeiten zu teilen. "Am 26. Juli gegen 01:51 Uhr und 01:54 Uhr stand für uns die Welt kurz still. Unsere beiden starken Kämpfer haben in dieser Nacht das Licht der Welt erblickt. Wir könnten uns nicht glücklicher schätzen. Beide sind wohlauf und es geht ihnen super", schrieb Clea-Lacy und postete einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihren Zwillingen und deren Papa Hasim zu sehen ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen und Papa Hasim im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch über Clea-Lacys Babyupdates? Ja! Ich finde es super, dass sie ihre Fans auf dem Laufenden hält. Na ja. Ich finde, dass sie sich aktuell lieber Ruhe gönnen sollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de