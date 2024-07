Brasilianische Schwimmerin wurde von Olympia ausgeschlossen!

Für Ana Carolina Vieira ist der Olympia-Traum aus und vorbei! Die brasilianische Schwimmerin muss die Sportveranstaltung vorzeitig verlassen und wird zurück nach Hause geschickt. Wie People berichtet, haben sie und ihr Teamkollege und Partner Gabriel Santos unerlaubt das Gelände des Olympischen Dorfs verlassen – und zunächst eine Verwarnung bekommen. "In Absprache mit den Mitgliedern des technischen Komitees, dem Teamchef und dem brasilianischen Wassersportverband wurde beschlossen, die beiden Athleten zu bestrafen, weil sie in der Nacht zum vergangenen Freitag das Olympische Dorf ohne Erlaubnis verlassen haben", heißt es in einem Statement. Da Ana jedoch auf "aggressive und respektlose" Art gegen die Ermahnung angegangen sei, wurde sie "mit dem Ausschluss aus der Delegation bestraft."

Der Vorsitzende des brasilianischen Schwimmteams zeigt keinerlei Verständnis für Anas Verhalten. "Wir sind nicht hier, um herumzuspielen oder Urlaub zu machen... Wir sind hier, um für Brasilien zu kämpfen, für die 200 Millionen Steuerzahler, die für uns arbeiten!", betonte er und führte weiter aus: "Sie hat eine völlig unangemessene Position eingenommen, um ihren Standpunkt [...] zum Ausdruck zu bringen!" Aktuell möchte die 22-Jährige keine Kommentare zu ihrem Rauswurf geben.

Für einen anderen Schwimmer gab es diese Woche hingegen einen großen Grund zur Freude. Der US-amerikanische Sportler Ryan Murphy gewann eine Bronzemedaille – aber nicht nur das! Seine Frau Bridget hatte eine liebevolle Überraschung für ihren Schatz – und zwar das Geschlecht ihres gemeinsamen Babys! Die Partnerin des 29-Jährigen hielt während der Siegerehrung ein Plakat hoch mit den Worten: "Ryan, es ist ein Mädchen!"

Instagram / _anavieeiraa Gabriel Santos und Ana Carolina Vieira, brasilianische Schwimmer

Instagram / usaswimming Ryan Murphys Frau Bridget bei den Olympischen Spielen

