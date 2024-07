Zwischen diesen beiden "Princess Charming"-Singles funkt es!

Eigentlich sind die Singles bei Princess Charming, um das Herz von Lea Hoppenworth zu erobern. Doch nicht alle haben ausschließlich Augen für die Princess. Bei einer wilden Villa-Party in der vergangenen Folge tauschten nämlich einige der Singles untereinander heiße Küsse aus – so auch Marlen und Inci. Und wie sie in der aktuellen Folge durchscheinen lassen, finden sie sich offenbar auch gegenseitig ziemlich gut. "Ich spüre, da ist schon eine krasse Anziehung", meint Marlen im Gespräch zu ihrer Knutschpartnerin. Und auch Inci ist anscheinend von dem Rotschopf angetan: "Ich fühle mich sehr wohl mit Marlen. Da ist auf jeden Fall eine Verbindung da."

Doch trotz all der positiven Gefühle, die sie gegenseitig in sich auszulösen scheinen, wollen sie das Ganze erst einmal langsam angehen und ihren Fokus weiterhin auf der Princess behalten. Die beiden Frauen wollen die Situation "sacken lassen". "Es ist hier unfassbar schwierig, seine Gefühle zu sortieren. Vielleicht sollten wir nicht sofort zu den ersten Schlüssen springen", fasst Inci die Ausgangslage schließlich zusammen.

Inci und Marlen waren nicht die einzigen Singles, die an dem Abend Lippenbekenntnisse tauschten. Auch Seleya und Lucia konnten nicht die Finger voneinander lassen und knutschten wild im Pool miteinander rum. Die Situation zwischen ihnen heizte sich sogar so auf, dass die beiden ins Schlafzimmer verschwanden und miteinander schliefen. Ob die beiden das mittlerweile bereuen? Promiflash hat bei Lucia nachgehakt, doch die Yogalehrerin sieht in ihrem Villa-Flirt anscheinend kein Problem, denn sie meinte: "Schuldgefühle hatte ich nicht, aber ich hatte es natürlich ein bisschen im Hinterkopf."

Lea Hoppenworth, TV-Persönlichkeit

Seleya und Lucia, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen

