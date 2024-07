Wilde Party: "Princess Charming"-Kandidatinnen haben Sex!

In Folge vier von Princess Charming geht es heiß her. Dabei sind einige Singles der RTL+-Show nicht nur an Lea Hoppenworth interessiert. An einem Abend in der Villa kommt es zum Flaschendrehen ohne die Princess. Besonders interessiert an dem Spiel scheinen zwei Ladys zu sein. Als die Flasche auf Lucia zeigt, fordert Seleya sie auf: "Küss die Person, die du hier jetzt am liebsten küssen würdest." Daraufhin knutschen die beiden, während die anderen begeistert jubeln. Doch bei dem Schmatzer während des Spiels bleibt es nicht: Auch später im Pool können sie die Finger nicht voneinander lassen, sodass sie sich kurz danach in ein Schlafzimmer zurückziehen und miteinander schlafen.

Besonders heikel wird ihr Techtelmechtel durch eine Aussage der Princess. Bei ihrem Übernachtungsdate mit Lucia stellte die Berlinerin nämlich klar, dass es sie stören würde, wenn die Singles miteinander anbandeln würden. Dass es nun ausgerechnet zwischen Seleya und Lucia funkt, könnte ganz besonders ärgerlich sein, denn diese beiden Damen sind unter den Favoriten der 30-Jährigen. Auch Lucia weiß das und berichtet im Einzelinterview: "Mir geht's einerseits gut und andererseits kommen mir schon so Gedanken wie: 'Was wird Lea davon halten?'"

Neben Seleya und Lucia knutschen auch andere Kandidatinnen, nachdem das Flaschendrehen schon längst beendet ist. Christine und Melissa turteln im Wasser und auch Laura kommt der Blondine näher. Marlen schnappt sich Inci und resümiert danach im Interview: "Ich finde es superschön, dass jetzt in der Gruppe so ein Vibe ist und dass alle sehr vertraut miteinander sind und sich miteinander wohlfühlen." Das mache es einfacher, nicht an die Konsequenzen ihrer Handlungen zu denken.

RTL "Princess Charming"-Teilnehmerinnen Lucia und Lea

RTL / Markus Hertrich Marlen, "Princess Charming"-Kandidatin

