Ex-AWZ-Star Anna-Katharina Fecher ergattert GZSZ-Rolle!

Es gibt aufregende Neuigkeiten für alle GZSZ-Fans! Anna-Katharina Fecher (35) wird eine neue Rolle bei der beliebten Vorabendserie bekommen – und die hat es in sich. "Ich spiele Matilda Kaltenbach, eine 29-jährige deutsche Anwältin, die in Hannover und Marbella unter komplizierten familiären Verhältnissen aufgewachsen ist und für einen neuen Job nach Berlin kommt", verrät Anna-Katharina gegenüber RTL. In Berlin treffe Matilda auf ihre Familie, was ziemlich pikant werden könnte: "Bei wem Matilda andockt und was es mit ihrem Zwilling auf sich hat, das sehen die Zuschauer dann im Herbst bei GZSZ."

Die 35-Jährige ist keine Unbekannte. Vor ihrer Rolle bei GZSZ wirkte Anna-Katharina bereits bei Alles was zählt mit – dort spielte sie die Figur Katja Bergmann. Über ihre neue Rolle verrät sie: "Matilda ist sehr zielstrebig und geht in ihrem Beruf voll auf. Sie hat klare Ziele im Leben und kämpft dafür. Ich finde, Matilda ist sehr willensstark und hat es als Anwältin wirklich drauf. Sie traut sich nicht nur einiges zu, sie ist auch richtig gut in dem, was sie macht." Ein Manko gebe es aber: "Im Sozialen ist sie eher skeptisch, weiß aber, wie man mit Menschen interagiert."



Anna-Katharina Fecher ist kein unbeschriebenes Blatt in der Fernsehbranche. Nachdem sie mehrere Jahre bei "Alles was zählt" überzeugt hatte, war sie in verschiedenen anderen Produktionen im deutschen Fernsehen zu sehen. Doch auch privat läuft es bei Anna-Katharina gut: Sie ist Mama eines kleinen Mädchens. Nach einem langen Drehtag ist es ihre Tochter, die die Schauspielerin auf andere Gedanken bringt: "Mit meiner Tochter zu spielen, entspannt mich sehr. Wenn sie schläft, lerne ich meistens Texte und schaue noch ein bisschen TV."

Anzeige Anzeige

Instagram / katharinafecher Anna-Katharina Fecher, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharinafecher Anna-Katharina Fecher, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Anna-Katharina Fechers neue Rolle als Matilda Kaltenbach in GZSZ? Superspannend! Eher nicht so mein Fall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de