Schon bald: Sarah Harrison bereitet sich auf die Geburt vor!

Influencerin Sarah Harrison (33) hat auf Instagram ein Update zu ihrer Schwangerschaft geteilt. In einem kurzen Video zeigt sie stolz ihren Babybauch und verkündet ihren Fans, dass die Geburt kurz bevorsteht. Dabei verrät sie direkt ein paar neue Infos zu ihrer dritten Schwangerschaft! "Ich bin in der 38. Schwangerschaftswoche und werde in der 39. Woche meine Bauchgeburt haben. Sie ist circa 50 Zentimeter groß und wiegt circa drei Kilo", schreibt Sarah in dem Clip. Allzu lange dauert es also nicht mehr, bis das dritte Harrison-Baby auf der Welt ist!

Sarahs Bauch ist mittlerweile schon auf 105 Zentimeter Umfang gewachsen. Auch auf der Waage macht sich die Schwangerschaft bemerkbar: 14 Kilo hat die YouTuberin zugenommen. Auf die Geburt freut sich Sarah sehr – aber sie betont in dem Clip auch: "Ich bin sehr emotional und habe Respekt vor der Geburt." Die Kliniktasche hat die Dreifachmama in spe bereits gepackt und auch alle finalen Untersuchungen sind schon durch.

Sarah, die durch ihre Teilnahme an der Realityshow Der Bachelor bekannt wurde, teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihrer Community. Zusammen mit ihrem Ehemann Dominic Harrison (33) und ihren Kindern Mia Rose (6) und Kyla (4) zog Sarah vor einigen Jahren nach Dubai und baute sich dort ein Leben auf. Nun dürfen sich die Harrisons auf eine weitere Tochter freuen, die sie auf den Namen Alea taufen wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sarah schon bald ihr Baby holen lässt? Ich fände es besser, wenn sie das Kind natürlich kommen lassen würden. Verständlich, wenn sie das so machen möchte! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de