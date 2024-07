Sarah Harrison verrät: So wird ihre dritte Tochter heißen!

Bald ist es schon so weit – Sarah Harrison (33) ist derzeit in freudiger Erwartung ihrer kleinen Tochter. Die Influencerin ist bereits bestens auf ihren Familienzuwachs vorbereitet, dazu gehört natürlich auch ein passender Name. In der vergangenen Woche plauderte sie schon aus, welche Namen es nicht geworden sind. Auf Instagram teilt sie jetzt in einem niedlichen Clip ihren Fans mit, wie die Kleine heißen wird: Alea! Gemeinsam mit ihrem Liebsten Dominic Harrison (33) und ihren Töchtern Mia (6) und Kyla (3) malt sie die Buchstaben fröhlich auf den kugelrunden Schwangerschaftsbauch.

Ihre Bewunderer im Netz sind ganz begeistert von dem Namen von Sarahs ungeborener Tochter. "So schön! Freue mich auf die kleine Alea", schwärmt ein User. "Ein wundervoller Name! Ich hätte ehrlicherweise mit etwas Außergewöhnlicherem gerechnet", findet ein anderer Nutzer. Ein anderer lobt: "Passt so gut harmonisch zu den beiden großen Prinzessinnen." Der Topfavorit unter den Namen findet wohl Anklang – in Sarahs engerer Auswahl seien zuvor noch die Namen Aria, Noelle, Liv, Ayana, Livia und Ava gewesen.

Bis zur Entbindung ist es nicht mehr lang: Anfang des Monats gab die Content-Creatorin bereits ein Schwangerschaftsupdate und präsentierte stolz ihren kugelrunden Bauch. "Ich fühle mich überwiegend gut – nur mag ich eben das dritte Trimester nicht", erklärte sie. Doch Sarah zieht die Schwangerschaft stoisch durch, und auch nach der Geburt will sie fleißig weiter aus dem Wochenbett Content posten.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic Harrison und Sarah Harrison , Juli 2024

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern

