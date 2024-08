Trotz Scheidung: Cardi B und Offset erwarten noch ein Kind!

Cardi B (31) ist wieder schwanger! Die Rapperin ist bereits Mama von zwei Kindern, die sie mit ihrem Ex-Partner Offset (32) bekommen hat. Eigentlich sind die beiden seit Dezember getrennt, aber in den vergangenen Wochen wurden sie immer wieder zusammen gesehen. Auf Instagram macht Cardi nun mit extravaganten Schwangerschaftsfotos öffentlich, dass das On-off-Pärchen noch ein Kind bekommt. "Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang! Ich bin so dankbar, diese Zeit mit dir geteilt zu haben. Du hast mir mehr Liebe, mehr Leben und vor allem neue Kraft gebracht!", schreibt die Musikerin dazu.

Mit ihrer Bildunterschrift deutet Cardi allerdings an, dass es in ihrem Leben offenbar ziemlich holprig zugeht. Denn weiter meint die 31-Jährige: "Ich liebe dich so sehr und kann es kaum erwarten, dass du erlebst, was du mir geholfen hast zu erreichen, wozu du mich gebracht hast! Es ist so viel einfacher, die Irrungen, Wirrungen und Prüfungen des Lebens zu verdrängen, aber du, dein Bruder und deine Schwester haben mir gezeigt, warum es sich lohnt, durchzuhalten!"

Erst wenige Stunden vorher wurde bekannt gegeben, dass Cardi die Scheidung von Offset eingereicht hat. Laut Page Six soll das am Mittwoch geschehen sein. Dies ist allerdings nicht das erste Mal, dass es bei den Rappern kriselt – schon einmal haben sie die Scheidung eingereicht und sich dann wieder zusammengerauft.

Getty Images Cardi B im November 2021

Getty Images Offset und Cardi B im September 2023

