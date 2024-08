Zum zweiten Mal: Cardi B reicht Scheidung von Offset ein!

Cardi B (31) zieht die Reißleine. Wie Page Six berichtet, hat die "I Like It"-Interpretin die Nase voll von ihrem Ehemann. Ein Sprecher der Musikerin bestätigt, dass sie die Scheidung von Offset (32) eingereicht hat. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Rapperin diesen Entschluss fasst. Schon im Herbst 2020 wollte sie die Trennung offiziell machen, entschied sich aber dann dazu, der Beziehung noch eine Chance zu geben. Möglicherweise könnten Gerüchte einer weiteren Affäre des Migos-Mitglieds der ausschlaggebende Grund gewesen sein.

Im Netz kursierte ein Video, das angeblich zeigte, wie Offset mit seiner Liebschaft in einem Casino abhing. Allerdings wehrte sich der 32-Jährige auf Instagram gegen die Spekulationen. "Die Leute müssen wirklich genauer recherchieren... Ich bin an einem öffentlichen Ort und zocke in einem Casino mit einer verheirateten, im achten Monat schwangeren Frau", erklärte er und fragte seine Fans: "Sehe ich aus wie jemand, der seine Frau draußen in der Öffentlichkeit betrügt?"

Abzuwarten ist, ob es auch dieses Mal ein Liebes-Comeback des berühmten Pärchens geben wird. Ein Insider behauptete gegenüber dem Nachrichtenportal, dass Cardi es nun ernst meine und sogar das alleinige Sorgerecht für ihre zwei gemeinsamen Kinder anstrebe. "Sie haben sich auseinandergelebt. Das ist es, was sie mehr als alles andere zu dieser Entscheidung getrieben hat", behauptete die Quelle.

Getty Images Offset, Rapper

Instagram / iamcardib Cardi B mit Tochter Kulture und Sohn Wave

