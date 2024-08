Weiß wie Schnee: Toni Kroos zeigt sich mit neuer Haarfarbe

Mit dem Ende der EM kam auch das Ende von Toni Kroos' (34) Fußballkarriere. Für so eine große Veränderung braucht man natürlich auch einen neuen Look, den er bei einem Event seines Projektes "Icon League" vor wenigen Tagen zur Schau stellte. Wie einige Videos und Schnappschüsse auf seinem TikTok-Account nun zeigen, trägt er ein schwarzes Hemd und dazu eine passende coole Hose. Das Überraschendste ist allerdings seine neue Frisur, die an diesem Abend ihr Debüt feiert: An den Seiten sind die Haare kurzgeschoren, die restlichen Haare obendrauf sind schneeweiß gebleicht.

Seine Fans zeigen sich unentschlossen, ob sie Tonis neuen Look feiern. "Die Haarfarbe ist und bleibt sehr ungewohnt", schreibt ein Supporter in die Kommentare auf dem Account des Sportlers. "Die Haarfarbe steht dir! Mein Idol sieht scharf aus.", schreibt ein anderer, während jemand dagegen hält: "Die EM hat ihn gebrochen, genauso wie [Florian] Wirtz (21), da musste er sich gleich neue Haare machen." Viele finden die neue Frisur "cool" oder gar "großartig", aber andere fragen sich eher: "Musste das sein, Toni? Deine alte Frisur sah doch super aus!"

Tatsächlich ist Toni nicht der einzige aus dem EM-Team, der mit seinen Haaren in den vergangenen Wochen experimentiert hat. Florian, der sich mit platinblonden Haaren aus dem Urlaub meldete, und auch Robert Andrich (29) haben schon mit ihren Frisen überrascht. Mittelfeldspieler Robert ging nach dem gebleichten Blond sogar noch einen Schritt weiter: Für das Achtelfinale gegen Spanien färbte er sich die Haare knalllila.

Getty Images Toni Kroos, Fußballprofi

Getty Images Robert Andrich im Juli 2024

