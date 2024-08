Verheiratet mit Cardi B: Hat Rapper Offset etwa eine Affäre?

Offset (32) wurde in einem Casino mit einer fremden Frau gesehen. Sofort brodelte die Gerüchteküche und warf dem Rapper vor, seine On-off-Liebe Cardi B (31) zu betrügen. Auf Instagram wehrt sich der Musiker nun gegen die Anschuldigungen und schreibt: "Die Leute müssen wirklich genauer recherchieren... Ich bin an einem öffentlichen Ort und zocke in einem Casino mit einer verheirateten, im achten Monat schwangeren Frau." Die Spekulationen seien für ihn deshalb völlig unverständlich. "Sehe ich aus wie jemand, der seine Frau draußen in der Öffentlichkeit betrügt?", fragt das Migos-Mitglied seine Fans.

Die Fans der Hip-Hop-Stars sind von der Stellungnahme ein wenig verwirrt. "Ich dachte, Offset und Cardi sind nicht mehr zusammen, also wieso verteidigt er sich gegen eine Affäre?", wundert sich ein User auf X. Tatsächlich sind die zwei momentan offiziell getrennt, obwohl sie immer noch verheiratet sind. Allerdings ließ die 31-Jährige bereits im Mai anklingen, dass ihre Geschichte vielleicht noch nicht ganz vorbei sei: "Wir denken über uns nach, weil wir uns wirklich lieben. Es geht nicht einmal nur um die Liebe. Wir sind die besten Freunde."

Momentan hat die zweifache Mutter allerdings anderes im Kopf als ihren Noch-Ehemann. Die gebürtige New Yorkerin ist ein Riesenfan der Olympischen Spiele, besonders vergöttert sie die Sprinterin Sha'Carri Richardson. Auf Social Media teilte die Musikerin kürzlich ein Gespräch, das sie mit der Olympionikin führen durfte. "Ich bin so stolz auf dich und ich finde es so toll, dass ich dich kennenlernen durfte", gab sie darin freudestrahlend zu.

Getty Images Cardi B, Musikerin

Getty Images Sha'Carri Richardson bei der Olympia-Ausscheidung im Juni 2021

Glaubt ihr, an den Gerüchten ist etwas dran?



