Das ist der Name von TikTok-Star Jasi_xx3s dritter Tochter

Jasi_xx3 (21) und ihr Partner Mou sind erneut Eltern geworden. Wie ihre Tochter heißt, behielt die Influencerin bislang für sich – bis jetzt. Auf Instagram teilt die Dreifachmama einen Clip, in dem ihr Papa sich mit rührenden Worten an sein Kind richtet. "Willkommen auf der Welt, kleines Baby. Aber wie heißt du eigentlich? Das haben sich Mama und Papa wochenlang, nein, monatelang gefragt", erzählt er und fügt hinzu: "Ich glaube, Papa hat noch nie so viele Namen gesehen, das kann ich dir versprechen. Was ich dir auch versprechen kann – dass du dich auf diesen Namen sehr freuen wirst, denn wir finden ihn wunderschön." Am Ende des Videos enthüllt die TikTokerin dann endlich: Der Name ihrer Tochter lautet Liviya.

Ihren Beitrag betiteln die Eltern mit den herzlichen Worten: "Wir lieben diesen Namen." Dem stimmen die Fans der Medienpersönlichkeit ebenfalls voll und ganz zu. "Was für ein süßer Name!", schreibt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer schwärmt: "Ich hatte richtig geraten, ein so wundervoller Name." Außerdem meint ein dritter User: "Finde den Namen toll. Finde auch, dass er sehr gut zu Eleyna und Miriya passt!"

Aus Jasis Beziehung mit Mou stammen ihre zwei Töchter Liviya und Miriya. Von Eleynas Papa trennte sich die 21-Jährige noch vor deren Geburt. Damals war die Social-Media-Bekanntheit 17 Jahre alt. Böses Blut herrscht zwischen dem einstigen Paar aber offenbar nicht. Bereits kurz nach dem Liebes-Aus mit Sean merkte Jasi an: "Klar, ich bin nicht mehr in einer Beziehung mit dem Vater, aber ich denke mal, der Erzeuger [...] wird sich gut als Vater einsetzen."

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Partner Mou mit ihrer Tochter, Juli 2024

Instagram / jasi_xx3 Infleuncerin Jasi_xx3 und ihr Partner Mou

