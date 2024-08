Ex-Fußballprofi David Odonkor hat seine Marilena geheiratet

David Odonkor (40) kann aktuell wohl kaum glücklicher sein. Der ehemalige Nationalspieler und seine Partnerin Marilena haben den nächsten Schritt gewagt. Am gestrigen Tag fand laut Bild die Trauung der beiden statt. "Unsere Verbindung ist etwas ganz Besonderes. Marilena ist eine wundervolle Frau!", schwärmte der frühere Fußballprofi von seinem Schatz. Auch die Braut ist überglücklich und äußerte sich gegenüber dem Magazin: "Ich bin so unendlich dankbar, dass wir nun den Weg gemeinsam gehen. David ist ein absoluter Herzensmensch."

Dass David und Marilena ein eingespieltes Team sind, bewiesen beide auch während seiner Zeit im Dschungelcamp. Damals konnten auch die wilden Sexträume von Anya Elsner (20) kein Eifersuchtsdrama bei der Liebsten des 40-Jährigen auslösen. Die Dschungel-Mitbewohnerin des ehemaligen Kickers stellte sich in ihren Träumen vor, dass sie und der Fußballer gemeinsam im Bett landeten.

Bereits bevor David bei dem Format mitmischte, machte er in einem Interview mit dem Boulevardblatt deutlich, wie überglücklich er mit seiner Marilena ist. Er kam vor allem auf den glänzenden Ring an seinem Finger zu sprechen, der ein Geschenk der Beauty war. "Der Ring symbolisiert die Bedeutung unserer Beziehung. Wir haben uns gemeinsam Ringe in Düsseldorf ausgesucht. Es ist eine schöne Erinnerung an unsere Verbindung", erzählte er. Mit Marilena ist David seit rund einem Jahr zusammen. Zuvor führte er für rund 15 Jahre eine Ehe mit seiner Ex Suzan.

Instagram / __marilena_lu__ Marilena Grabowski und David Odonkor im Juli 2024

Getty Images David und Suzan Odonkor bei "Dance Dance Dance", 2017

